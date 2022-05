Festa del Formaggio a Nogarole: mercatino, stand gastronomici

Cosa c'è di meglio della "Festa del Formaggio e dei prodotti De.Co." per dare il benvenuto alla primavera vicentina? Un intero weekend con assaggi, degustazioni, spettacoli ed attrazioni, uno strepitoso menù enogastronomico, mostra mercato per prodotti tipici e artigianato locale, la bellissima passeggiata dei capitelli, una prova di trail interamente nel territorio comunale di Nogarole, la storica corsa podistica Chiampo-Nogarole...

Una manifestazione enogastronomica nata per la promozione delle eccellenze del territorio, organizzata dalla Pro Loco di Nogarole Vicentino in collaborazione con l’Amministrazione comunale, i comitati sagra e le associazioni di volontariato di Nogarole e della frazione di Alvese.

Per un intero weekend, i protagonisti saranno i formaggi e latticini di Nogarole con prodotti tipici e De.Co. della zona, insieme alle meraviglie naturali di questo estremo lembo dei monti Lessini in terra vicentina, a cavallo tra la Valle del Chiampo e la Valle dell’Agno.

Con orgoglio il cuore della “Festa del Formaggio” sarà il “Concorso Migliori Formaggi” tra i caseifici di Nogarole Vicentino, Trissino e Castelgomberto, gli ultimi caseifici cooperativi tradizionali rimasti nel comprensorio delle vallate dell’Agno e del Chiampo, che si sfideranno anche quest’anno in una battaglia all’ultimo pezzo di formaggio. Una giuria di “tecnici” e una giuria “popolare”, composta da tutti coloro che vorranno partecipare alla degustazione, daranno l’esito del vincitore per ciascuna delle categorie in gara: ricotta, caciotta e formaggi Asiago DOP stagionato, mezzano, vecchio e stravecchio. Iniziativa organizzata in collaborazione con Consorzio Tutela Formaggio Asiago DOP e Agenzia regionale per lo sviluppo del settore primario (già Veneto Agricoltura).

Ad aprire le danze, il venerdì una speciale CENA DI DEGUSTAZIONE su prenotazione, a cura dei ristoratori di Nogarole e della Pro Loco, per valorizzare le eccellenze enogastronomiche della nostra terra. Un menù studiato appositamente per sorprendervi e deliziare il palato, con posti limitati!

Tra le specialità locali, nei tre giorni presso gli stand sarà possibile degustare piatti di formaggi di Nogarole e i “gnochi co’ la fioreta” fatti con la fioretta del caseificio di Nogarole, serviti nel classico sugo “burro e salvia” oppure nel più particolare “speck e noci”. Un piatto, quest’ultimo, che richiama il ricordo antico della “nogàra”, da cui deriva l’origine del nome del paese di Nogarole.

Il programma inoltre prevede una mostra-mercato per produttori agricoli, artigiani e hobbisti locali, cabaret e spettacoli musicali, una sfilata di moda bambini e ragazzi 0-16 anni, intrattenimenti con artisti di strada e dimostrazioni in piazza della produzione di formaggio.

Sabato 14 maggio 2022

18.00 – APERITIVO CON BELFO DJ

Presso gli stand inizia la festa: per animare l’aperitivo vi aspetta la musica di Belfo Dj.

18.00 – APERTURA STAND GASTRONOMICI

Gli stand aprono alle ore 18.00, per poter assaggiare i formaggi locali le nostre specialità.

21.00 – “MEZZANELLO PARTY” CON BEL­FO DJ

Il divertimento con Belfo dj prosegue per tutta la serata con l’energia della migliore musica di sempre.

24.00 – CHIUSURA STAND

Sabato 14 maggio: 46^ CORSA PODISTICA CHIAMPO-NOGAROLE

Da qualche anno, la nostra manifestazione ospita la storica corsa podistica su strada in salita “Chiampo-Nogarole”, che giunge alla 46^ edizione. Una classica: è la corsa podistica più longeva del vicentino, tra le più longeve in Veneto. Per dettagli, iscrizioni e locandina della gara clicca qui.

16.00 – APERTURA PUNTO ISCRIZIONI IN PIAZZA ZANELLA A CHIAMPO

Ritrovo atleti in centro a Chiampo per iscrizioni e punzonatura dei pettorali.

16.45 – CHIUSURA ACCETTAZIONE ATLETI

17.00 – PARTENZA DA CHIAMPO

Alle 17.00 partenza da piazza Zanella di Chiampo e risalita per 6,2 km fino all’arrivo in piazza Marconi a Nogarole.

18.00 – APERITIVO CON BELFO DJ

Presso gli stand inizia la festa: per animare l’aperitivo vi aspetta la musica di Belfo Dj.

19.30 – PREMIAZIONI

Dopo le docce, sul palco premiazioni dei vincitori.

Domenica 15 maggio 2022

7.30 – APERTURA ISCRIZIONI E PARTENZA LIBERA CAMMINATA

Dalle 7.30 alle 9.30 iscrizioni e partenza libera della bellissima “Caminada dei Capitei” con tre diversi percorsi e ristori a base di formaggi e prodotti tipici. Ricorda: puoi pagare l’iscrizione anche con Satispay! Chiusura camminata ore 14.00. Per info e dettagli sulla Caminada dei Capitei clicca qui.

8.00 – APERTURA MOSTRA MERCATO PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANATO LOCALE

Dalle 8.00 fino a sera, presso l’area della festa troverete le bancarelle di formaggi, produttori agricoli, piccoli artigiani ed hobbisti locali.

11.30 – APERTURA STAND ENOGASTRO­NOMICI

Dalle 11.30 alle 14.30 le nostre cucine propongono piatti con degustazione di formaggi del caseificio di Nogarole con miele, salumi, affettati, panini, patatine.

14.00 – CHIUSURA CAMMINATA

A partire dalle 14.00 ristori e sicurezza dei percorsi non saranno più garantiti.

14.30 – PREMIAZIONE GRUPPI NUMEROSI CAMMINATA

Sul palco nel tendone consegna dei riconoscimenti ai tre gruppi più numerosi che hanno partecipato alla “Caminada dei Capitei”. Per dettagli clicca qui.

14.30 – FORMAGGIO IN PIAZZA

Dalle 14.30 in piazza Marconi, di fronte al caseificio sociale di Nogarole, sarà possibile assistere alle prime fasi della lavorazione del latte per la produzione del formaggio. Il caseificio è aperto per tutta la giornata.

15.00 – SPETTACOLI E INTRATTENIMENTO

Nel pomeriggio dalle 15.00 la festa si anima con spettacoli e artisti di strada.