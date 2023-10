Festa dei Maruni ad Alvese di Nogarole: tradizione e ricco stand gastronomico con piatti tipici

Cosa c’è di meglio di un po’ di maruni brustolà, arrostiti al fuoco e gustati in compagnia di amici, magari con un buon bicchier di vino. Ebbene, la Festa dei Maruni ad Alvese di Nogarole è un’occasione imperdibile per assaporare le prelibatezze della stagione autunnale, che ci riportano alla mente i ricordi dell’infanzia e il calore del caminetto o della stufa accesa nelle prime sere fredde dell’anno.

Dal 20 al 22 ottobre 2023 Alvese offre un programma ricco di novità e iniziative, bellissimi spettacoli e un sacco di specialità tipiche in menù. Protagonisti assoluti i maruni brustolà, arrostiti al fuoco, ma anche gnocchi di fioretta e gnocchi di patate fatti a mano con le patate Monte Faldo De.Co. e molto altro, tra gastronomia e intrattenimento.

Spazio al coperto e riscaldato, pista da ballo, stand enogastronomici aperti la sera, domenica anche a pranzo.

COSA SI MANGIA

I gnocchi di patate fatti a mano con le favolose patate Monte Faldo De.Co. Insieme ai maruni brustolà (caldarroste) e alle torte di marroni, nel menù troverete gnocchi di fioretta e gnocchi di patate fatti a mano con le patate Monte Faldo De.Co. e serviti in vari sughi, la migliore carne alla brace con polenta, piatti semplici della tradizione veneta come polenta e salado brustolà e polenta e formajo, patatine, panini, torte fatte in casa, polenza e mùsso e le trippe. Ce n’è per tutti i gusti!

Specialità da non perdere:

Maruni Brustolà: squisite caldarroste preparate con marroni locali.

Gnocchi di Fioretta: realizzati con la fioretta del caseificio sociale di Nogarole.

Gnocchi di Patate al Sugo Cimbro: conditi con burro, speck e ricotta affumicata.

Gnocchi di Patate al Sugo di Marroni e Balsamico: una creazione con il Balsamico di Casa Lovato.

Polenta e Salado Brustolà: un classico intramontabile.

Polenta Brustolà e Formajo: un abbinamento semplice e gustoso.

Polenta e Musso: un piatto ricco e sostanzioso.

Trippe: disponibili anche per colazione nel weekend!

Menù:

Gnocchi di Patate: fatti a mano, serviti in vari sughi. Carne alla Brace con Polenta: selezione delle migliori carni locali. Polenta e Salado Brustolà: un piatto che racconta la tradizione. Polenta e Formajo: un binomio sempre vincente. Patatine e Panini: per chi desidera uno snack veloce e gustoso. Torte di Marroni: dolcezza autunnale per eccellenza. Golosissime Frittelle: disponibili anche con la maresina e il “maronetto”. Salsa di Marroni: una creazione del maestro di cucina Amedeo Sandri. Novità 2023: pizza cotta nel forno a legna

PROGRAMMA

Venerdì 20 Ottobre 2023

19.00: Apertura stand con la disponibilità dei mitici Caùci di Alvese De.Co. nel nostro ricco menù.

20.00: Aperitivo accompagnato da musica con DJ.

21.30: Nel tendone spettacoli, Voliera Parti 3rd edition garantisce divertimento in puro stile après-ski con i Stephal's Brothers, seguito dalla musica di Belfo DJ. Bevande e cocktail disponibili in un ampio spazio coperto.

Sabato 21 Ottobre 2023

8.30: Colazione dei campioni con trippe, polenta e salame, polenta e formaggio, panini caldi e krapfen.

14.00: 14ª Maruni Bike "Pedalata tra i Maronari" - escursione in MTB di 13 km per i sentieri di Alvese, iscrizione di 10€ prima della partenza e brindisi al rientro con maruni brustolà e vin bon.

17.00: Apertura stand.

21.30: Concerto live con la band Area80, che porterà sul palco le migliori hit degli anni '80-'90.

01.00: Chiusura manifestazione.

Domenica 22 Ottobre 2023