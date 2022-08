Ferrock: 5 giorni di musica live e buon cibo a Parco Retrone

Dal 31 agosto al 4 settembre 2022 si terrà Ferrock al parco Retrone. In programma ci sono delle sorprese e novità, sia dal punto di vista artistico sia strutturale. Si esibiranno artisti internazionali, come i Booze and Glory, e star locali, come i Messa e i Los Muchos Gramos. Ci saranno, inoltre, nuove collaborazioni e nuovi stand con proposte alimentari ampie e alternative.

Tanta musica e tutte le sere il ristorante all’interno della manifestazione offrirà una vasta scelta di specialità gastronomiche per soddisfare tutti i palati, inoltre birra artigianale. Dal fronte artistico, ecco tutti i protagonisti di quest’anno. Situato in uno dei parchi più grandi di Vicenza, il parco Retrone, il Ferrock vanta uno degli spazi più suggestivi tra le feste rock.

Ferrock Festival cinque serate all’insegna di musica live, buon cibo, tante chiacchere e drinks tra amici.

FERROCK FESTIVAL '22 - 31 agosto / 4 settembre

Ingresso Parco Retrone , Via Malvezzi, Vicenza

MERCOLEDì 31

Gold Leaves Academy Nigth & Radical

Loge & Lethal V

Wild Bananas Choco Cowboy

Schiuma

Ulysses Tales

GLA CYPHER (Corey Hexa, Tura, Rebus)

Nuvem Lo-Fi DjSet

ore 18.00 apertura porte

ingresso 2 euro

___________________________________________

GIOVEDì 1

Messa & Die sunde & Cornea

MESSA

band italiana dedita ad un oscuro ed inquietante Doom metal con voce femminile. Influenzati da band come Pentagram, Bellwitch, Windhand, Jex Thoth, Sabbath Assembly e Bathory, i Messa sono abilissimi nel miscelare l’Occult Doom degli anni ’70 con la musica dark ambient ed elettronica più recente, per un risultato sorprendentemente originale ed unico. https://www.facebook.com/MESSAproject

DIE SUNDE band formed in 2018, with members coming from different musical backgrounds.The lyrics and the music are the representation of the “worst”. https://diesuende.bandcamp.com/

CORNEA https://www.facebook.com/wearecornea

ore 18.00 apertura porte

ingresso 2 euro

_________________________________________

VENERDì 2

Booze&Glory & Amalia Bloom & CetoMedio

Booze & Glory:

la band punk che odia il potere al ritmo di “London Skinhead Crew”. Booze & Glory è un gruppo musicale costituitosi a Londra nel 2009. Si tratta di una band molto particolare e soprattutto molto rinomata nell'ambiente Ultras d'Italia e Inghilterra

https://www.facebook.com/boozeandgloryofficial

Amalia Bloom : è una band emo hardcore di Vicenza.

Profondamente ispirati dalla scena punk e hardcore americana degli anni '90 e '00, il suono della band si traduce in una miscela distintiva di punk rock, hardcore ed emo, completata da linee vocali e lirismo caratteristici. La band ha pubblicato il suo primo disco MAIDEN VOYAGE nell'aprile 2019, distribuito in USA, Regno Unito, Canada, Italia ed Europa su vinile, CD e cassetta.

Attualmente stanno promuovendo il loro primo album PICTURESQUE, uscito il 13 Maggio 2022 per l’etichetta britannica Engineer Records.

Il suono del nuovo disco segna una rottura con tutto quello che la band è stata finora: ritmi decisi e veloci si mescolano a melodie dolci e cullanti, alternando sezioni distorte a parti nostalgiche e danzanti.

Liricamente, il contesto in cui è concepito questo disco è cruciale: le canzoni indagano i temi dell'amore, oltre alla sua concezione romantica e del movimento dell’uomo nello spazio, cercando di spiegare lo spirito, i suoni e le storie delle persone che passano per le strade della Vicenza di tutti i giorni.

https://www.facebook.com/letamaliabloom

CETOMEDIO e le loro startup

ore 18.00 apertura porte

ingresso 2 euro

___________________________________

SABATO 3

HOLI la festa dei colori!

Dopo 2 anni di stop forzato torna HOLI al Ferrock, la festa dei colori che nelle edizioni precedenti ha sempre registrato partecipazioni da record!

Dalle 18.00 a 00.00 Parco Retrone ospiterà la festa più colorata dell'estate, pronti a ballare sotto un arcobaleno di musica e colori?

Djs : Andrea Martini, Bruce Blayne, Edo Pontecorvi, Mcs: Moova, Lethal V

ore 17.30 apertura porte

Ingresso 2 euro

___________________________________

DOMENICA 4

Ferrock for Kids & sports.

h.17.00 / 17.30 (replica ore 18.15)

Mr. Coso: “CHE FIGURA DI M...MAGIA!”

Uno spettacolo dove un’eccentrico mago tenterà di imitare le grandi personalità della prestigiazione.

Vedremo questo bizzarro figuro destreggiarsi maldestramente con numeri di cartomagia, ipnosi con conigli di pezza, fachirismo, escapologia delle mutande, giocoleria. Il tutto coronato sul finale dalla pericolosissima guida bendata di bicicletta.

Uno spettacolo atipico, divertente e sempre fresco grazie alla costante interazione con il pubblico che verrà spesso attraversato dall’interrogativo:”ma c’è o ci fa?”

https://www.mr-coso.com/gallery/

17.00 / 19.00

Palestra Independiente presenta :

allenamenti condivisi, dimostrazioni e prove gratuite delle discipline di Muay Tay, Boxe e KickBoxing aperta a tutte le età.

h. 21.00

Cumbia Night!

Los Muchos Gramos, Krifi Wag (Chicha, Tropical, Cumbia, Rock)

AFTER SHOW : Mojos dj

i Los Muchos Gramos nascono nel 2020 come progetto parallelo dei The Many Grams. Parte dalle stesse radici rock un viaggio verso gli orizzonti della chicha peruviana e crea un mix di ritmi ossessivi e melodie latin dando così vita a un set da ballare dall'inizio alla fine. Ritmo sanada!

Ore 16.30 apertura porte

ingresso 2 euro