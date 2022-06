“A quattro anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato una vita per imparare a disegnare come un bambino”. (Pablo Picasso)



All’interno di “Comizi d’amore – L’amore è una grande storia”, la rassegna dedicata all’affettività promossa dal Patto Educativo territoriale e dal Comune di Marano Vicentino, Spazio Rizzato propone “EUDEMONOGRAFIA: disegnare la felicità”: eudemonografia è un neologismo coniato dai curatori del progetto unendo i termini in greco ε?δαιμον?α (eudaimonia), che significa “felicità” e γρα??α (graph?), che significa “scrittura, disegno”. La mostra è realizzata, infatti, raccogliendo i disegni degli alunni delle scuole elementari ai quali è stato chiesto di rappresentare su un foglio bianco che cosa significa per loro la parola “Felicità”. Questo perché il disegno è il modo più naturale di espressione dei bambini e coinvolge fattori intellettivi e affettivi. Il disegno, dunque, è una porta aperta al mondo del bambino, è la rivelazione della sua indole profonda e autentica. Cosa dice oggi il disegno del vostro bambino? Di quale felicità vi parla?



All’inaugurazione sarà ospite la dott.ssa Maria Giulia Ghitti, ex insegnante, psicologa dell’età evolutiva e autrice di libri, per un intervento sulla tecnica del disegno come mezzo di espressione dei bambini.



INGAUGURAZIONE

venerdì 24 giugno 2022, ore 18:00



INFORMAZIONI

La mostra è accessibile dall’ingresso principale di Ottica Rizzato in Piazza Silva, 65 – Marano (Vicenza) ed è visitabile autonomamente durante gli orari di apertura del negozio: 9:00-12:00 / 16:00-19:00



date_ dal 24 giugno al 30 luglio 2022

ingresso_ gratuito

orari_ 9.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00, da martedì a sabato

chiusura_ domenica e lunedì



A cura di Gabriele Cavedon, da un’idea di Alice Traforti in collaborazione con il Comune di Marano Vicentino



info_0445 623323 / spaziorizzato@gmail.com



Con il patrocinio del Comune di Marano Vicentino – www.comune.marano.vi.it