Avete mai provato l’emozione di mungere una vacca a mano? Antichi gesti tramandati da generazioni. Cosa c’è di meglio di vivere questa esperienza con il panorama della pianura Veneta da un lato e del Monte Corno ed i suoi alpeggi dall’altro?

La prova si svolgerà a Malga Mazze Inferiori, gestita da un giovane ed intraprendente contadino che guiderà alla scoperta dei suoi prodotti, mentre il sole scende dietro ai monti ammantando tutto di magia.

SABATO 23/7/2022 DALLE ORE 17:00 ALLE 20:00

Esperienze in Malga: prova di mungitura

Questa escursione di Asiago Guide è un perfetto mix tra storia, natura, panorami mozzafiato e gustosi prodotti tipici.

Al termine dell’escursione possibile cena a Malga Mazze Inferiori con:

-Degustazione di formaggi e salumi di malga

-Tosella polenta e funghi

-Panna cotta alle pesche e croccante

-Acqua, vino e caffè

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 200 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, cappellino, pila frontale per il rientro di 10 minuti a piedi dopo la cena.

COSTO: 20€ per l’escursione guidata. 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

COSTO DELLA CENA: 20€

RITROVO: ore 17.00 Parcheggio di Bocchetta Granezza - Strada Monte Corno, 36046 Lusiana VI

https://maps.app.goo.gl/w6yzPC6nhY7nCVJi8

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com