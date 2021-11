Escursione alla Valle dei Mulini di Mossano

Una bellissima e affascinante escursione nella piccola, ma ricca, comunità di Massano, sulle pendici dei Monti Berici. Ciò che rende davvero speciale questo luogo, è la valle dei Mulini, un’oasi incantevole immersa nel verde, dove il tempo sembra essersi magicamente fermato!

In questa meravigliosa e suggestiva contrada, tra vigneti, roseti e giardini dove, fino a metà degli anni novanta, erano attivi ben 12 mulini, di cui ora è possibile visitarne due. A guidare questa meravigliosa passeggiata tra storia e natura sarà il corso del ruscello, con il suo suono rilassante e armonioso.

Il sentiero 81 regalerà straordinari panorami di vario tipo, tra fitti boschi, grandi prati, terrazzamenti, scorci sulla pianura e sui vicini Colli Euganei, per giungere alla Grotta di San Bernardino.

Normalmente chiusa al pubblico, grazie ai volontari della Pro Loco di Mossano si avrà la possibilità di visitarla. Si tratta di uno dei siti archeologici più importanti dei Colli Berici, che rappresenta la testimonianza preistorica più antica di tutto il territorio vicentino, costituita da tracce di vita dell'uomo del Paleolitico inferiore, risalente a circa 150 - 250.000 anni fa.

Sarà un’esperienza unica, che regalerà un vero e proprio viaggio nel passato!

Pranzo al sacco, ma per chi desidera, sarà possibile fermarsi in agriturismo.

Domenica 7 novembre

Dalle ore 09:30 alle ore 16:00



Info Tecniche

Difficoltà: facile

Lunghezza: 11,5 km

Dislivello: 400 m



Chi Può Partecipare

Itinerario di livello facile adatto a tutti, comprese famiglie con bambini dagli 8 anni in su, abituati al cammino.

Per chi volesse partecipare accompagnato dal proprio cane va segnalato in fase di prenotazione in modo da valutarne l’idoneità.



Abbigliamento e Attrezzatura

Vestirsi a strati con indumenti adatti alla stagione

scarpe da trekking

k-way o poncho impermeabile

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

snack

acqua

medicine personali

mascherina, gel disinfettante



Luogo di Ritrovo

Ore 09:30 al parcheggio In Via Capitello 99 Incrocio Con Via Fontanella A Mossano, 36024 (Vi)

https://goo.gl/maps/a4dVC7TRrSm8BoKNA



Quota

Adulti: € 27,00 (€ 25,00 escursione + € 2,00 di contributo per l’apertura speciale della Grotta di San Bernardino, inclusiva di visita guidata, da parte della Pro Loco di Mossano)

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: € 13,00 (€ 12,00 escursione + € 1,00 di contributo per l’apertura speciale della Grotta di San Bernardino, inclusiva di visita guidata, da parte della Pro Loco di Mossano)

Bambini fino agli 8 anni compiuti: Gratis



La Quota Comprende:

n.1 Biologo & Istruttore nazionale di Nordic Walking

n.1 Accompagnatore Turistico

Apertura con visita guidata della Grotta di San Bernardino, da parte della Pro Loco di Mossano.



La Quota Non Comprende:

trasporto

pranzo al sacco

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”



Chi Accompagnerà

Alberto Borgato - Biologo & Istruttore nazionale di Nordic Walking

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzatrici e Accompagnatrici turistiche



Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

Alice: 3495805310

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/AnHBV8qR2iaTG616A



Chiusura Iscrizioni

Entro le 18:00 di sabato 6 novembre

L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.

Via Capitello 99

Regolamento

L'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura e l’accettazione del regolamento presente nel form d'iscrizione.

L'escursione sarà svolta in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...