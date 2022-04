Escursione tra i ciliegi in fiore

Nel mese di aprile, le colline tra Marostica e Colceresa si punteggiano di bianco: sono i ciliegi, che in questo

periodo dell'anno danno spettacolo con le loro fioriture candide e delicate.

Un'escursione a piedi tra i colli è l’ideale per apprezzare colori e profumi di questo incanto primaverile.

Partendo da Pianezze, si prosegue su sentieri che attraversano ciliegeti, boschi e prati per un itinerario volto a celebrare il paesaggio collinare e la nostra preziosa “regina rossa”

L’escursione di domenica rientra nell’ambito dell’evento “L’attimo fiorente” che si svolgerà presso la Fattoria Val Onari a Pianezze: dopo la camminata si farà sosta in una splendida location dove fare una passeggiata a cavallo, gustare ottimo cibo, sorseggiare cocktail speciali ed ascoltare buona musica immersi nella natura.

QUANDO

Due date:

- Sabato 9 aprile ore 16:00

- Domenica 10 aprile doppia partenza:

ore 9:00

ore 16:30



Ritrovo presso il piazzale del comune di Pianezze | link Maps: https://goo.gl/maps/VAtQu7ZETw61tkA76

DURATA: circa 2h30 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 7 km, dislivello 250 m.

COSTI

Escursione con guida naturalistico-ambientale

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni



Evento “L’ATTIMO FIORENTE” (facoltativo)

Prezzi dei pacchetti ai seguenti link:

- Doppio evento di domenica 10/04: https://www.eventbrite.it/.../biglietti-lattimo-fiorente...



EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking, abbigliamento idoneo alla stagione, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

- solo escursione: entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



- pacchetto "L'attimo fiorente": entro il giorno 8 aprile (dettagli nei link sopra riportati)





L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.