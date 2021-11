Escursione notturna nella valle dei gorghi scuri a Marostica

Una bella esperienza in notturna nei boschi di Marostica: una facile escursione serale per scoprire il fascino di una valle avvolta dalle tenebre.

Al calar del buio ci si addentra nella valle dei Gorghi Scuri per ascoltare i suoni dei rapaci notturni: allocchi, civette e gufi che saranno nel pieno delle loro faccende; si avrà modo di conoscere le loro caratteristiche e abitudini, e con la tecnica del playback proveremo a sentirli rispondere ai richiami.

Il tutto sarà accompagnato dai racconti popolari che si sono tramandati nel tempo, storie di salvanelli, orchi, anguane... curiose creature fantastiche che daranno un tocco di mistero a questa notte speciale.

ESCURSIONE NOTTURNA TRA LE COLLINE DI MAROSTICA



QUANDO: sabato 20 novembre 2021

Ore 20:30

Ritrovo di fronte al bar "Barrio" a Valle San Floriano (Marostica) | link Maps: https://maps.app.goo.gl/M28ZvQd9DtRhNqKRA



DURATA: circa 3 ore, soste incluse



LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 4 km, dislivello 150 m.



COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 sotto i 15 anni

GRATIS sotto i 10 anni



EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking (o comunque scarpe con suola grippata), scorta personale d'acqua, torcia frontale o portatile.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (tessera n° VE281)



N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19

