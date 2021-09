Escursione sul Monte Corno al tramonto con cena in baita

Situato nella parte meridionale dell'Altopiano di Asiago, il Monte Corno è una sorta di balcone sulla pianura veneta. Lo si esplorerà Illuminati dagli ultimi raggi del sole, in un percorso che si snoda attraverso densi boschi, pendii erbosi e vallate selvagge.

Particolarità di questa zona è la presenza di un labirinto naturale chiamato “città di roccia”, un intrico di fessurazioni e corridoi scavati dal carsismo nei calcari del rosso ammonitico.

Sarà un viaggio nella storia geologica e un'immersione nella natura di questo luogo dagli ampi panorami.

Al termine dell'escursione, chi lo desidera potrà fermarsi presso Baita Monte Corno per gustare una cena tipica in compagnia. Il menu include un'ampia scelta di primi e secondi piatti (pasta fatta in casa!



QUANDO: sabato 11 settembre 2021 ore 16:30

Ritrovo presso Baita Monte Corno (link Maps: https://goo.gl/maps/CPW7ErsVEhJ3M5KH8)



DURATA: circa 4 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 8 km, dislivello 200 m.



COSTI:

Escursione con guida naturalistico-ambientale

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi sotto i 16 anni

GRATIS sotto i 10 anni

Cena in baita (facoltativa)

€ 25,00 menu completo: primo, secondo, acqua, vino, caffè.



EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, torcia frontale o portatile.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



N.B. Per prenotare la cena è richiesto un preavviso di 3 giorni (entro mercoledì 8 settembre)



Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

