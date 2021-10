Escursione: Forti e trincee del Cengio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

L'ultima domenica di Ottobre è organizzata una escursione attraverso i sentieri del Museo all'aperto dell'Altopiano di Asiago, alla scoperta dei forti e delle trincee del Monte Cengio e Corbin. Si entrerà nei boschi di conifere e faggio che lambiscono gli strapiombi dell'Altopiano, con scenari a picco sulla pianura, nel pieno dell'atmosfera autunnale. Ci si immergerà in quelle che furono le vicende che fecero la storia, di cui ancora ne possiamo leggere le tracce, camminando a fianco delle trincee e nelle gallerie belliche, inserendo nell'escursione l'interessante visita al Forte Corbin...

DOMENICA 31 OTTOBRE 2021

Orario di ritrovo: ore 9.30

L’ itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con medio allenamento. Adatto alle famiglie con bambini abituati alla camminata, dai 10 anni in su

ATTREZZATURA RICHIESTA

Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (per chi li usa), zaino, acqua, snack, mascherina, gel disinfettante

DATI TECNICI ESCURSIONE

Difficoltà: E (escursionistico - medio)

Dislivello: +350 m ca

Durata: 5 h ca (variabili in base alle soste, compresa la visita al forte Corbin)

Lunghezza: 11 km ca

PRANZO AL SACCO

Guide Ambientali Escursionistiche: Stefano Torcelli e Alessia Toso

FINE ESCURSIONE ore 15.00 circa



IL COSTO

Adulti € 20,00

Ragazzi fino ai 16 anni compresi € 15,00



Per ricevere il programma e procedere con l'iscrizione è necessario contattare

– Telefono: 349/2188652 (anche con sms o via Whatsapp)

– Email: info@trekkin2thewild.com