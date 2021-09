Escursione con degustazione in vigna, al tramonto e con vista mozzafiato sui Colli Berici

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

IL VINO, L'OLIO E IL LORO TERRITORIO

Ogni stagione è buona per una passeggiata sui Colli Berici: il silenzioso inverno, le mille fioriture primaverili, l'assordante cicalìo estivo, i colori dell'autunno: ed è proprio in questa stagione che l'esperienza diventa ancora più coinvolgente, con la possibilità di assaggiare i prodotti di questo particolare territorio, a metà strada tra la montagna e la pianura. E il protagonisti assoluti sono loro: il vino e l'olio.

Costo: €20,00

Data: 02 Ottobre 2021

Dalle ore 17,00

Programma:

Ritrovo in piazza Roma davanti al Municipio di Barbarano Mossano (vedi punto su Goiogle Maps)

Registrazione dei partecipanti e partenza tranquilla seguendo prima la strada e poi un sentiero immerso nelle essenze vegetali spontanee tipiche dei Colli e dei loro versanti esposti a sud.

Il percorso incontra un sito archeologico, le tombe rupestri di epoca longobarda, e i resti di uno dei tanti romitori collinari, antichi segni lasciati dall'uomo.

Dopo circa un'ora incroceremo la carrareccia che in breve ci condurrà alla nostra meta: Andrea e Marcella ci attenderanno sulla collina che ospita il loro vigneto per farci assaggiare i loro vini e il loro olio servito su crostini di pane.

Il tramonto con lo splendido panorama sui colli Berici, la pianura e i vicini colli Euganei accompagnerà questa piacevole degustazione. A seguire Andrea e Marcella ci accompagneranno attraverso le vigne e gli ulivi per conoscere la storia di Adagiovini e il dietro le quinte della loro passione e della produzione dei loro vini.

Rientro per strada di collina poco trafficata in circa mezz'ora al punto di partenza (indicativamente per le 19:45-20:00)

Ritrovo: in piazza Roma davanti al Municipio di Barbarano Mossano

Dislivello in salita: +200m

L'escursione, non è impegnativa, ma si sviluppa su diversi tipi di terreno. Si consiglia fortemente di partecipare all'escursione con delle scarpe da trekking. Non adatta ai passeggini.

Ritrovo ore 16.45 in piazza Roma, località Barbarano. Partenza ore 17.00

Iscrizione: https://www.biosphaera.it/esperienze/experience/escursione-barbarano-adagiovini-degustazione-tramonto-vigna-81?fbclid=IwAR1RS9eD3yB7Nqu2Z2ALd0FTQA7VMYcXUw9nfnLm_JixFsyMvpSxhkzHI5E

Attività confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e con le condizioni meteo ottimali. Per prendere parte all'evento è necessario essere muniti di Green Pass.