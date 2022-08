Ferragosto: escursione fino alla cima del monte Fior, città di roccia

Una giornata tra panorami sconfinati e paesaggi unici. Con l'escursione al Monte Fior si va in una zona dell'Altopiano di Asiago davvero singolare: sui pendii fioriti di questo rilievo si ergono particolari affioramenti calcarei che formano la cosiddetta "città di roccia", un'opera naturale da ammirare in tutta la sua unicità. Arrivati in cima il panorama è spettacolare, da nord a sud il nostro sguardo domina l'Altopiano, le Dolomiti, il Monte Grappa e la pianura veneta fino alla Laguna di Venezia.

Con questa vista ci si gode il pranzo al sacco per poi scendere lungo il versante opposto.

Concluso l'anello intorno al Monte Fior è d'obbligo una sosta a Malga Slapeur per assaggiare il suo prelibato pecorino.

ESCURSIONE AL MONTE FIOR (m 1.824) CON PRANZO IN VETTA E DEGUSTAZIONE DI PECORINO DI MALGA

QUANDO: lunedì 15 agosto 2022

Ore 9.30

Ritrovo presso il parcheggio nord della Ski Area Le Melette | link Maps: https://goo.gl/maps/fHpFsvvfH6hED4pT7

DURATA ESCURSIONE: circa 6 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 10 km, dislivello 370 m circa.

COSTI

Escursione guidata:

€ 20,00 adulti

€ 10,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

N.B. L'itinerario prevede un tratto in seggiovia (dal parcheggio alla Baita Relax&Gourmet e ritorno). Tariffe di seguito.

Seggiovia A/R:

€ 12,00 adulti

€ 10,00 ragazzi sotto i 17 anni

Gratis bambini sotto i 9 anni

https://www.lemelette.it/seggiovia-ticket/

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua (abbondante), pranzo al sacco, bastoncini da trekking (consigliati), abbigliamento idoneo alla stagione, giacca antipioggia, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via whatsapp/sms o email: 348 8630711, chiara.guidanatura@gmail.com



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA