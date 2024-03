“èPrimavera” in centro a Vicenza: sport, concertini, letture, mostra aperta la sera

Prende il via martedì 19 marzo, “èPrimavera”, il programma di eventi messo in campo dall’amministrazione comunale di Vicenza per far vivere il centro storico, da marzo a maggio, non solo le sere del weekend ma anche durante la settimana.

Sport tutti i martedì: il centro storico si trasformerà in una palestra a cielo aperto. Sportivi e appassionati potranno trovare, oltre al consolidato ritrovo settimanale di CorrixVicenza di Atletica Vicentina, arrivata alla 300esima edizione (con ritrovo e partenza da via Battaglione Framarin e passaggio per il centro storico), anche allenamenti e dimostrazioni di boxe in piazza dei Signori. A capitanare le sessioni delle palestre, tra le altre, Queensberry, Mai Domi Pugilistica Vicentina, 268 R- Kinisi Club e Cuba Boxe, sarà il campione vicentino di pugilato Luca Rigoldi.

Il mercoledì musica. Il giorno centrale della settimana sarà inoltre dedicato ai concerti nei locali realizzati in collaborazione con Confcommercio. In piazza delle Erbe, mercoledì 20 dalle 19 alle 23, si esibiranno Franky Suleman, Dax Dj e Munstac nell’evento promosso dai locali Alle Erbe e Refettorio Birraio. In programma nelle prossime settimane anche musica nei plateatici. La mostra “Pop/Beat" sarà aperta in via straordinaria fino alle 22.

Mercoledì 27 ci saranno le visite guidate a Palazzo Trissino tenute dall’ex cerimoniere del Comune Daniele Andreose. I tour partiranno alle 18.30 nelle modalità che saranno comunicate prossimamente.

Giovedì delle famiglie. Dal 21 marzo al 2 maggio, dalle 17 in piazza dei Signori, la compagnia exvUoto teatro proporrà l’evento dal titolo “Piccole biblioteche partecipative”: grandi e piccini potranno ascoltare letture ad alta voce di racconti che ogni settimana saranno dedicati ad un tema diverso. Mercoledì 21 sarà la volta delle storie di altri paesi. Le famiglie potranno portare un libro o un testo legato al titolo della giornata e leggerlo insieme agli attori di exvUoto teatro.