Epifania: concerto "Le Campane" di Charles Dickens

Il 5 Gennaio 2022 alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale di San Bortolo ad Arzignano potrete assistere al concerto "Le Campane" un racconto in quattro quarti dal testo omonimo di Charles Dickens.

Uno spettacolo realizzato come lettura pubblica in forma di concerto, per far luce sulle letture che Dickens realizzò negli ultimi dieci anni di vita. I giochi di luce, le voci del coro, del soprano e del pianoforte si fondono con la lettura di uno dei celeberrimi racconti di Natale che affronta tematiche scottanti come la povertà e la miseria umana con un finale, come sempre, lieto e festoso.

Riduzione, adattamento e regia di Edoardo Billato, pianoforte Alessandro Marini, soprano Anna Consolaro, coro Le Tavernelle, direzione musicale Simone Olivieri.

Il messaggio di amore e di fiducia nell’uomo viene affidato in questo racconto di Dickens (1844) alla voce delle campane, vecchie compagne dello sparuto, affamato Trotty Veck, perennemente in attesa di messaggi o pacchi da recapitare. Divenute immense spettrali figure, lo guidano attraverso il difficile cammino dell’apprendimento, additando nella sfiducia verso l’umanità la sua colpa. Gli scorrono davanti agli occhi le immagini di un futuro amaro e senza riscatto, in cui gli esseri amati si degradano nella miseria, nella prostituzione, nel crimine. In un incerto equilibrio tra la vita e la morte il racconto consente, sin quasi alla fine, una doppia lettura: visione d’incubo di un futuro possibile; oppure “realtà” di cui Trotty, ormai spettro, viene messo al corrente. Il finale serve al personaggio e allo scrittore, per prefigurare una marea del Tempo che spazzi via come foglie i sopraffattori.

L'ingresso verrà autorizzato solo ai possessori di green pass rafforzato (da vaccino o da guarigione) e con utilizzo esclusivo di mascherina FFP2.

Prenotazione a eventiprolocoarzignano@gmail.com

Pro Loco di Arzignano