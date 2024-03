Platea: intero € 34,00 | ridotto over 65 € 31,00 | ridotto under 35 € 29,00 Galleria: intero € 30,00 | ridotto over 65 € 27,00 | ridotto under 35 € 26,00

Al Teatro Astra di Schio arriva il mitico Elio con il suo stile inconfondibile per cantare Enzo Jannacci.

Uno spettacolo un po' circo un po' teatro canzone, in cui il repertorio del cantautore più eccentrico della storia della canzone italiana viene esplorato da Elio e altri cinque musicisti.

Ci vuole orecchio è uno spettacolo giocoso e profondo perché "chi non ride non è una persona seria".

Venerdì 15 marzo 2024 ore 21.00 - Teatro Astra di Schio

CI VUOLE ORECCHIO

Elio canta e recita Enzo Jannacci

Calca il palcoscenico del Teatro Astra un ospite d’eccezione: Elio, con il suo stile irriverente, sarcastico, inconfondibile, canta e recita Enzo Jannacci. Jannacci è stato il cantautore più eccentrico della storia della canzone italiana, in grado di intrecciare temi e stili apparentemente inconciliabili: allegria e tristezza, tragedia e farsa,

gioia e malinconia. Ogni volta il suo sguardo poetico e bizzarro, contemporaneamente popolare e anticonformista, è riuscito a spiazzare e a stupire. Jannacci è anche l’artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni ‘60 e ‘70, trasfigurandola in una sorta di teatro dell’assurdo realissimo e toccante, dove agiscono miriadi di personaggi ai confini del surreale.

Un Buster Keaton della canzone, nato dalle parti di Lambrate, è reinterpretato da Elio nella coloratissima scenografia disegnata da Giorgio Gallione. Assieme a lui cinque musicisti, i suoi stravaganti compagni di viaggio, che formeranno un’insolita e bizzarra carovana

sonora. Uno spettacolo un po’ circo un po’ teatro canzone, in cui Elio, filosofo assurdista e performer eccentrico, si destreggia nel repertorio dell’amato Jannacci. Qui il Comico non è un ingrediente ciecamente spensierato ma un potente strumento del pensiero divergente che distrugge il vecchio e prepara al nuovo.

BIGLIETTI

Platea: intero € 34,00 | ridotto over 65 € 31,00 | ridotto under 35 € 29,00

Galleria: intero € 30,00 | ridotto over 65 € 27,00 | ridotto under 35 € 26,00

INFO

Teatro Civico, via Pietro Maraschin 19, tel 0445 525577

drammaturgia Giorgio Gallione

arrangiamenti musicali Paolo Silvestri

con Alberto Tafuri pianoforte, Martino Malacrida batteria, Pietro Martinelli basso e

contrabbasso, Sophia Tomelleri sassofono, Giulio Tullio trombone

light designer Aldo Mantovani

scenografie Lorenza Gioberti

costumi Elisabetta Menziani

regia Giorgio Gallione