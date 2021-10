Eclipse: spettacolo di Halloween al Teatro San Marco

Eclipse the House of the Ghost Spettacolo immersivo dove creature senza tempo appaiono negli spazi del teatro San Marco immerso in magici suoni ed atmosfere dark d'ombra e luce per narrare storie di streghe. Durante lo spettacolo, al pubblico, saranno servite specialità dolci e salate sapori d'autunno della pasticceria Aliani.

SABATO 30/10/2021 ALLE ORE 21:00

E' disponibile la prenotazione telefonica, con pagamento la sera dell'evento presso la biglietteria del Teatro, info 0444922749