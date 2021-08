Duo bucolico in concerto al Porto Burci

Prima data assoluta del DUO BUCOLICO a Vicenza, nel giardino estivo di Porto Burci.

Il Duo Bucolico nasce nel 2005 in Romagna frutto delle menti di Antonio Ramberti e Daniele Maggioli. Padri del cantautorato illogico d’avanguardia, dal vivo riescono sempre a suscitare l'ilarità generale che gli ha permesso di coprire negli anni più volte la penisola con i loro tour. Il loro stile è volutamente ebbro e ironico, fatto di una pensosa leggerezza che è sempre contaminata da uno sguardo che è sia antropologico, sia anarcoide. I concerti sono un concentrato di improvvisazione e libertà (tra beat elettronici, vaniloqui, strane filastrocche e canzoni d’autore), in una continua ricerca del contatto con il loro pubblico, molto eterogeneo ed affezionato. Hanno all’attivo sette album, di cui l’ultimo è “Random” (Cinedelic Records) uscito ad aprile 2019. Il RandomTour li vede nell’estate del 2019 sui palchi dei più grossi festival italiani (Core, Botanique, Alta Felicità), inoltre sono tra gli ospiti ufficiali del Jova Beach Tour, il grande tour delle spiagge di Lorenzo Jovanotti. Come se non bastasse, anche l’autunno e l’inizio dell’anno sono stati movimentati, con l’uscita del nuovo brano Il neuroscettico e con i live che l’hanno accompagnato.

5 settembre 2021 al Porto Burci

ACCESSO E PRENOTAZIONI

Biglietto d'ingresso 5€ (pagamento in cassa all'entrata) + tessera Circolo ARCI. E' possibile tesserarsi la sera stessa dell'evento.

Vista la capienza limitata, è consigliatissima la prenotazione da questo link:

https://forms.gle/Z6t2vXypHQCqMgSE8

Vi ricordiamo, che dalle ore 19.55 le prenotazioni non saranno più valide e verrà data precedenza agli spettatori che si presentano all'ingresso.

Per info: portoburci@gmail.com.

Apertura giardino ore 18. Inizio concerto ore 20.

Nel rispetto delle normative vigenti dal 6 agosto l'ingresso agli eventi sarà riservato ai possessori di green pass.

INFO: www.portoburci.it/modalita-daccesso/

In collaborazione con @BPMConcerti e @DuoBucolico

