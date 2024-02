Drusilla Foer, l'unicità e l'eleganza, al Teatro Comunale di Vicenza

Mercoledì 14 febbraio alle ore 20.45, il Teatro Comunale di Vicenza si veste di fascino e ironia con "Venere Nemica", uno spettacolo interpretato dall'inconfondibile Drusilla Foer. Lo spettacolo è un mix di emozioni, dalla commedia al dramma, ispirato alla celebre favola di Amore e Psiche di Apuleio. "Venere Nemica" esplora temi eterni e contemporanei, come la rivalità suocera/nuora e la bellezza effimera, con l'unicità e l'eleganza che contraddistinguono Drusilla Foer.

Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, è da tempo un'icona di stile. Frequenta con successo teatro, radio, televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web, con oltre 800.000 follower attivi su Instagram, 900.000 su Facebook e 70.000 su Youtube. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. Fra le varie esperienze televisive è stata giudice di Strafactor, talent nel talent di X Factor, poi editorialista a Matrix Chiambretti su Canale 5, ospite fissa a CR4 La Repubblica delle Donne in prima serata su Rete 4 e in Ciao Maschio in seconda serata su Rai 1, prima di arrivare alla popolarità estrema in quanto co-conduttrice insieme ad Amadeus del Festival di Sanremo 2022. In maggio 2022 presenta con Carlo Conti la 67° edizione dei David di Donatello, il premio cinematografico italiano, in diretta su Rai 1. Il 20 giugno 2022 viene insignita del Nastro D’Argento per il cameo nel film Sempre più Bello. Nuovi progetti la attendono per tutto il 2024 nella musica, in teatro e in televisione.

Scritto da Drusilla Foer e Giancarlo Marinelli, diretto da Dimitri Milopulos.

Biglietti:

Intero: 37,00 euro

Over 65: 28,00 euro

Under 30: 18,00 euro

Per informazioni:

Teatro Comunale di Vicenza

biglietteria@tcvi.it - www.tcvi.it