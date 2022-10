Domenica ingresso gratuito, musei aperti durante il ponte di Ognissanti

Indirizzo non disponibile

Domenica 30 ottobre ingresso gratuito al Museo Naturalistico Archeologico e alle Gallerie di Palazzo Thiene. In occasione del ponte di Ognissanti i Musei civici rimarranno aperti.

Non osserveranno il consueto turno di chiusura settimanale, pertanto si potranno visitare anche lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre (giorno festivo).

Inoltre il 30 ottobre, in occasione della domenica di formazione ecologica, il Museo Naturalistico Archeologico e le Gallerie di Palazzo Thiene saranno ad ingresso gratuito.

L'ingresso è sempre gratuito anche al Museo del Risorgimento e della Resistenza.

Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, chiesa di Santa Corona, Museo Naturalistico Archeologico saranno a disposizione dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso 16.30); il Museo del Risorgimento e della Resistenza 9 alle 13 (ultima entrata 12.30) e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata 16.30).

Palazzo Thiene, aperto da giovedì a domenica, rimarrà chiuso lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre.

Nei Musei civici sono in corso alcune mostre temporanee.

Al Museo Naturalistico Archeologico prosegue la mostra “Palafitte e Piroghe del Lago di Fimon. Legno, territorio, archeologia”, per scoprire i villaggi preistorici del Lago di Fimon sulle tracce degli appassionati e degli studiosi che nel corso degli anni hanno recuperato ed esaminato centinaia di reperti.

Nell’ambito della rassegna Vicenza e la montagna è allestita dal 4 ottobre la mostra “Uomo, Legno Montagna” con fotografie di Anna Aldighieri.

Per entrambe le mostre ingresso gratuito domenica 30 ottobre, negli altri giorni è compreso nel biglietto per la visita del museo.

A Palazzo Thiene è stata aperta venerdì 21 ottobre la Galleria Nereo Quagliato che espone 39 opere dello sculture vicentino scomparso dieci anni fa, la gran parte donate da Armando Peressoni, mentre 9 fanno parte della collezione dei Musei civici.

Inoltre è stata esposta e riallestita la raccolta delle oselle veneziane.

In Basilica palladiana, aperta dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30), si potrà visitare il loggiato, mentre il salone sarà visibile solo parzialmente perché sono in corso le operazioni preparatorie all’allestimento della mostra “I creatori dell’Egitto eterno” che aprirà a dicembre. La terrazza rimarrà aperta sabato 29 e domenica 30 ottobre, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30; chiusa in caso di pioggia).

Biglietti e informazioni:

Iat, Informazione accoglienza turistica, piazza Matteotti 12, tutti i giorni dalle 9 alle 17.30; 0444320854