Domenica ecologica a Vicenza: gli eventi in programma

Domenica ecologica a Vicenza il 18 febbraio, con un blocco del traffico che prevede il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore, esclusi quelli elettrici, dalle 10 alle 18 nell'area all'interno delle mura storiche. Una giornata dedicata alla sostenibilità e alla riscoperta del patrimonio culturale e naturale della città attraverso una serie di eventi, tra cui aperture straordinarie di ville storiche, visite guidate ai musei e iniziative ecologiche all'aperto, presentazione di libri e laboratori didattici per bambini, a pedalate culturali e progetti di pulizia ambientale, tutte esperienze immersive nel patrimonio e nella natura della città.

Villa La Rotonda

Villa La Rotonda, normalmente chiusa per la pausa stagionale, aprirà eccezionalmente al pubblico. Visite libere al costo di 5 euro e gratuite per i bambini fino agli 11 anni, con visite guidate a metà prezzo disponibili su prenotazione.

Villa Valmarana ai Nani

Ingresso a tariffa speciale anche a Villa Valmarana ai Nani per i residenti in Provincia di Vicenza, con visite guidate su prenotazione e un'estensione dell'orario di ingresso per accogliere i visitatori.

Museo d'Arte Sacra di Monte Berico

Apertura straordinaria del Museo d'arte sacra di Monte Berico, con ingresso libero su offerta e visite guidate disponibili su prenotazione.

Museo del Risorgimento e della Resistenza

Un incontro al Museo del Risorgimento e della Resistenza per esplorare la storia risorgimentale di Vicenza, arricchendo la giornata con una prospettiva storica.

Parco di Villa Guiccioli

Visita naturalistica guidata al parco di Villa Guiccioli, per un'immersione nella flora e fauna locali in un contesto di rara bellezza.

Oasi degli Stagni di Casale

L'oasi degli stagni di Casale "Alberto Carta" offre aperture gratuite, visite guidate su richiesta e un'iniziativa di pulizia ambientale, evidenziando l'importanza della conservazione degli habitat naturali.

Eventi nel Centro Storico

Il centro storico ospita la presentazione di un libro, laboratori didattici per bambini, letture ad alta voce e la pedalata "Vicenza incontra l'arte", promuovendo cultura e mobilità sostenibile in un contesto unico.

Questa domenica ecologica invita i cittadini a lasciare a casa la propria auto e a sperimentare modalità di spostamento a basso impatto ambientale, partecipando alle numerose iniziative culturali e di sensibilizzazione ambientale in programma.

Elenco delle strade percorribili che circondano l'area vietata alla circolazione

Viale Mazzini; viale D’Alviano; viale F.lli Bandiera (dalla rotatoria di porta San Bortolo a viale Rodolfi); via Rodolfi; via Ceccarini; via Legione Gallieno; viale Margherita; viale del Risorgimento Nazionale; viale X Giugno (da viale Risorgimento Nazionale a viale Venezia); viale Venezia; piazzale della stazione; viale Milano; viale dell’Ippodromo; piazzale Bologna.

Parcheggi

Oltre ai parcheggi di interscambio Stadio e Cricoli, sono aperti i parcheggi in viale D’Alviano – Porta San Bortolo, viale Rodolfi (in prossimità dell’ingresso dell’ospedale), piazzale Bologna e parcheggio Verdi (ingresso e uscita esclusivamente da viale Ippodromo fino ad esaurimento dei posti disponibili). Sono inoltre aperti i parcheggi Cattaneo e Framarin.