Di fiore in fiore ad Asiago: mostra mercato floreale

Domenica 29 Maggio le piazze di Asiago si vestono di primavera ospitando vivai e piccole realtà floreali.

Una mostra-mercato colorata a profumata arricchita da letture animate, show cooking, musiche, artisti di strada e trekking nella natura per celebrare questa stagione

Programma

- Vivai in Piazza Duomo e piccolo mercatino floreale.

- Trekking con gli alpaca a cura di Asiago Guide: due escursioni, una alla mattina e una al pomeriggio, su prenotazione al numero 388 8567939. Ritrovo in Piazza Giardini.

- Letture animate per bambini e famiglie, in Piazza II Risorgimento a cura di Slegato, la bottega del tempo libero. Prenotazione al numero 348 6960290 oppure è possibile prenotarsi sul posto durante la mattinata per la lettura successiva. Lettura 1: ore 10.00, lettura 2: ore 10.45, lettura 3: ore 11.30.

- “Caccia ai colori”, pomeriggio per famiglie a cura di Asiago Guide - attività su prenotazione al numero 388 8567939. Ritrovo in Piazza Giardini.

- “Il Principe giardiniere e le sue bolle riempiranno di meraviglia le vie del centro storico” dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

- Show Cooking a cura del gruppo “Ristoratori Sette Comuni” in Piazzetta Mazzini.

- Esibizione musicale del duo Gabriela Rodriguez (violino) e Alex Modolo (fisarmonica), dalle ore 16.30 in Piazza II Risorgimento.