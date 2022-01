Der Boxer: ballata per Johann Trollman, il pugile sinti che sfidò il nazismo

Berlino, 9 Giugno 1933. Le pareti della birreria Bock contengono tante di quelle persone che sembrano dover esplodere da un momento all’altro. L’aria è impregnata del fumo di sigari e sigarette e del vociare confuso degli astanti. In quell’ambiente rumoroso e sovraeccitato di Fidicin Strasse sta per disputarsi la finale nazionale per il titolo dei pesi medi di pugilato.

L’incontro comincia e sotto gli occhi stupefatti dei presenti accade qualcosa di incredibile: un pugile giovanissimo e veloce stende in sole sei riprese quello che era il gran favorito dalla folla. Il ragazzo si muove sul ring come se danzasse ed è bello come un dio. Il pubblico è in visibilio. Lui, quel campione che danza sul ring, si chiama Johann Trollmann. E’ il nuovo campione di Germania. Ma c’è un problema: è uno zingaro.

Da quel momento Johann diventerà un nemico giurato del regime nazista tedesco, che proprio nella boxe vedeva la più alta espressione per l’affermazione della supremazia della razza ariana. Un “nemico” amato e idolatrato dal popolo, che in lui non vede lo “zingaro” che il regime cerca con ogni mezzo di denigrare, ma un campione capace di emozionare e far sognare.

DER BOXER

Sabato 29 gennaio 2022 ore 21.00 allo Spazio Kitchen di Vicenza.

Ballata per Johann Trollman, il pugile sinti che sfidò il nazismo

di e con Michele Vargiu

Musiche di Elva Lutza

Chitarra Gianluca Dessì

Der Boxer racconta, in modo febbrile e appassionato, la grande e vera storia di un giovane uomo che con la sola forza della sua determinazione è riuscito a sfidare la follia del Terzo Reich e a farsi amare da un popolo intero, sfidando l’assurdità delle leggi razziali.

Una storia appassionante e crudele, resa ancora più straordinaria dalla chitarra dal vivo di Gianluca Dessì.

La storia di questo pugile ti assale, sembra di stare sulle montagne russe, e alla fine ti trovi a pensare a quanto sia stata ingiusta la storia verso questo campione e talento. Un vortice di emozioni… Michele Vargiu ti colpisce, ti colpisce, e ti colpisce ancora fino a che cadi al tappeto sopraffatto dalle emozioni.

Ingresso Interi

Tesserati 2021/2022: 12,00 Euro

Non tesserati: 12,00 Euro + 3,00 Euro tessera 2021/2022

(valida fino a tutto dicembre 2022).

Riduzioni

- Promozione Under 30: 9,00 Euro + 3,00 Euro tessera 2021/2022 (per i non tesserati)

– Iscritti scuola di teatro e danza di Ossidiana anno 2021/2022: 6,00 Euro.

– Carnet/Abbonamento per 5 spettacoli € 50,00+€ 3,00 tessera 2021/2022

(vedi info…)

E' obbligatoria la prenotazione

scrivere a info@spaziokitchen.it

oppure sms o WhatsApp al 335 5625286.

Si entra con green pass rafforzato e mascherina FFP2

Kitchen Teatro Indipendente

via dell’Edilizia 72 - 36100 Vicenza