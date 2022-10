Dego, Taverna, Owen, un tris d'assi | stagione concertistica 2022/23

Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Prezzo Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Francesca Dego e Alessandro Taverna sono due musicisti trentenni che di strada ne hanno già fatta parecchia. E se ai due artisti italiani aggiungiamo il nome di Martin Owen, Primo corno della BBC Symphony Orchestra, il Tris d’Assi è servito. L’inusuale formazione da camera esegue il romantico Trio di Brahms, quello di Ligeti del 1982 – che l’autore descrisse né moderno, né postmoderno – la Sonata per violino e pianoforte di Schumann, che al primo ascolto incantò Clara e un capolavoro per solo corno di Olivier Messiaen.

Lunedì 12 dicembre 2022, ore 20:45

Teatro Comunale di Vicenza

TRIS D'ASSI

Schumann, Sonata per violino e pianoforte Op. 105

Ligeti, Trio per violino, corno e pianoforte

Messiaen, Appel Interstellaire per corno solo

Brahms, Trio per violino, corno e pianoforte Op. 40

Stagione concertistica a cura della Società del Quartetto di Vicenza