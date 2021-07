Indirizzo non disponibile

Un viaggio in musica che prende il via da Il Trovatore di Verdi ed esplora ed indaga connessioni con la Carmen di Bizet. Fili misteriosi di una Spagna gitana, dove amore, morte, sangue e fuoco si intrecciano intorno alle figure di Azucena e Carmen, stregando i personaggi che incontrano, così come stregarono i due compositori ottocenteschi e sono capaci con la stessa potenza di ammaliare ancora oggi anche il pubblico contemporaneo.

Concerto per voci soliste e orchestra. Musiche ed arie da Il Trovatore di Giuseppe Verdi e Carmen di George Bizet.

Orchestra Accademia del Concerto di Montecchio Maggiore. Direttore Maurizio Fipponi.

17 LUGLIO 2021 SABATO ALLE ORE 21:15

Da trovatore a Carmen. Storie e suoni di una Spagna gitana.

Castello di Romeo

INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it.