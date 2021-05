Escursione in Altopiano: da Asiago al Forte Interrotto

Escursione guidata verso Forte Interrotto a nord dell'Altopiano di Asiago. Luogo incantevole per i panorami sulla piana centrale dell'Altopiano. Partenza a piedi direttamente dal centro di Asiago. Attraverseremo alcune tra le più suggestive contrade della zona nord, fino a raggiungere il bel punto panoramico a 1392 m.s.l.m sul monte Hinterrucks che dal Cimbro significa "monte posto a nord", ed erroneamente italianizzato in "interrotto".

La Caserma Interrotto prende il nome dall'omonimo monte: costruita nel 1887 interamente in pietra locale. Assieme alla Tagliata Val d'Assa e alle batterie del Monte Rasta, aveva il compito di costituire uno sbarramento dell'alta Val d'Assa in caso di avanzata austriaca. Durante la Grande Guerra venne pesantemente danneggiata. Occupata dall'esercito austro-ungarico il 22 maggio 1916 durante l'avanzata verso Asiago. Fu quindi adattata come osservatorio sull'Altopiano (con l'apposizione di alcuni fari) e dotato di qualche pezzo di piccolo calibro. Durante il consumarsi della Strafexpedition in questi luoghi si compì uno degli atti di maggior valore da parte dell'esercito Italiano ormai in balia del nemico.

ESCURSIONE: ASIAGO, FORTE INTERROTTO

sabato 8 maggio 2021, Altopiano di Asiago - RITROVO: ore 9.00 Bar della Vecchia Stazione di Asiago

DURATA ESCURSIONE: mezza giornata

DIFFICOLTA': * Medio/Facile

DISLIVELLO: 400 m D+

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

PRANZO: al sacco

(saremo di rientro verso le 13.00)

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com/it/eventi