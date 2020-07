Cristina Donà a Bassano in Perpendicolare

La popolare cantautrice Cristina Donà sarà al Bassano Estate Festival sabato 1 agosto 2020 con " Perpendicolare" il suo nuovo lavoro.

“Perpendicolare" come la potenza del gesto, come il profondo desiderio di relazione. Canzoni che risuonano nei corpi. Movimenti che fioriscono dalle parole e dai suoni. “Perpendicolare” è un innesto affascinante e naturale tra il mondo musicale di Cristina Donà e la danza del coreografo Daniele Ninarello, plasmati e cuciti insieme dal musicista e compositore Saverio Lanza. Un incontro che muove verso territori espressivi profondi che indagano direzioni multidisciplinari inusuali e intrecci di senso inaspettati. Materiale inedito nato appositamente per lo spettacolo e alcune tra le canzoni più note della cantautrice si aprono nello spazio della performance come una visione che scorre fin sotto la pelle di chi ascolta.

“Perpendicolare” è un sogno che diventa realtà - spiega Daniele Ninarello -. Seguo Cristina fin dai suoi esordi, ed è sorprendente scoprire insieme come i due mondi, quello della musica e quello dellla danza, siano profondamente connessi. Le sue parole risuonano in me con una tale urgenza da scuotere il corpo e suggerire, spontaneamente, una danza”.



di e con Cristina Donà - Daniele Ninarello - Saverio Lanza

una produzione Fondazione Fabbrica Europa - CodedUomo Choreography and Research

in coproduzione con Festival Danza Estate / Orlando Festival - Operaestate Festival Veneto

“È così che ti sento, perpendicolare a me. Sacro come una visione, il tuo corpo è come luce che si dona.“

Operaestate Festival Veneto

Teatro al Castello “Tito Gobbi” – Piazza Castello Ezzelini – Bassano Del Grappa (VI)

Sabato 1 Agosto 2020 – ore 21.20

