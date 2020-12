Creativa donna 2020 on line

#πŸ‘πŸŽπšπ«π­π’π¬π­πž 𝐒𝐧𝐬𝐒𝐞𝐦𝐞 𝐝𝐒𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐑𝐞 π₯'#π€π‘π“π„π§π¨π§π’πˆπŸπžπ«π¦πš



La nona edizione di Creativa Donna è on line dal 20 novembre scorso, se fosse stato possibile farla in presenza il suo finissage si sarebbe tenuto il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Abbiamo deciso di pubblicare questo articolo dopo la chiusura per due motivi principali:

1. la mostra è ancora on line e rimarrà sino alla decima edizione prevista per il mese di marzo 2021;

2. come π₯'#π€π‘π“π„π§π¨π§π’πˆπŸπžπ«π¦πš anche le coscienze, la consapevolezza del tema posto non si devono fermare, ma devono andare oltre a una data simbolica per rimanere vive tutti i giorni dell'anno.



Questa edizione si svolge in veste autunnale, in veste virtuale, supportata dall’entusiasmo di tutte le artiste partecipanti.



Ripercorriamo cosa è accaduto nei mesi scorsi.

Creativa Donna 2020 doveva tenersi, in occasione della Festa della donna, nei giorni 6, 7 e 8 marzo 2020, ma il virus ha bloccato il suo consueto appuntamento.

Dopo il lockdown, grazie al senatore Erika Stefani, assessore alla cultura e vicesindaco di Trissino, la macchina organizzativa si è rimessa in moto, quindi sono state fissate le date della collettiva per il mese di novembre, dal 20 al 25.

Per farla esordire in questa nuova veste stagionale, erano state scelte due importanti date: inaugurazione il 20 novembre in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, chiusura il 25 novembre con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Il programma delle precedenti edizioni si era arricchito di anno in anno, per il 2020 si era scelto di contenere gli eventi collaterali per evitare gli assembramenti, ma il virus si è fatto nuovamente sentire, quindi la decisione di rispettare le ordinanze.



Ma, le Creative ci sono, l’arte pure, il supporto da parte dell’assessore alla cultura e vicesindaco di Trissino Erika Stefani sempre proattivo, quindi Creativa Donna 2020 ha aperto le porte seppur in modo diverso!

Come? On line, con video delle opere, con i social media, insomma con quegli strumenti che permettono di ammirare, parlare e incontrare seppur non in presenza.



La mostra collettiva è visibile nel sito www.creativadonna.it.

I link diretti principali sono:

- le artiste: https://www.creativadonna.it/site/artiste-2020/

- la mostra: https://www.creativadonna.it/site/la-mostra/

Alla voce di menu edizioni del sito (https://www.creativadonna.it/site/edizioni/) si possono conoscere le precedenti edizioni con il loro programma e le Creative.

Grazie al web la mostra non chiuderà il 25 novembre, quindi il lavoro delle partecipanti sarà visibile per ben più tempo e non mancheranno i rilanci di iniziative per rendere sempre più interessante questa collettiva iniziata nel 2012 e annualmente promossa e proposta dall'amministrazione del comune di Trissino.