Costozza: l'eremo di Santa Tecla e il Ponte Marmurio

Costozza è una comunità antichissima e ricca di curiosità. Dalle cave in sotterraneo ai ventidotti (primo sistema di aria condizionata a livello europeo e non solo), dalle ville a Galileo Galilei, i motivi per tornare a Costozza sono davvero tanti. Con questa escursione si va conoscerne anche alcuni angoli meno noti ma non per questo meno ricercati e affascinanti.

Escursione facile e adatta a tutti, piccolo tratto avventuroso per vedere il Ponte Marmurio (comunque privo di difficoltà), rientro previsto alle ultime luci del tramonto. Consigliata la pila frontale (o una torcia a mano).

VENERDÌ 31/12/2021 ALLE ORE 14:00

Luogo e ora di ritrovo: ore 14:00 piazza Da Schio a Costozza

Dati tecnici:

-Lunghezza: 5 km circa

-Dislivello in salita: 300 metri circa

-Impegno e difficoltà: facile, adatto anche alle famiglie

-Tempo previsto: 3 ore circa, pause e spiegazioni comprese.

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

- Pila frontale o torcia (consigliato)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro per il solo servizio guida. 10 euro ai minori di 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Posti limitati.

Organizzato da Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica