Costozza in Vigna: passeggiata, visita e degustazione nelle cantine

Una passeggiata per le cantine di Costozza tra vigneti e stradine di campagna per scoprire i produttori di vino dell'area Berica.

Il percorso, lungo circa 9km, attraverso strade di campagna e vigneti, prevede sei tappe

Partenza dal Piazzale retrostante la chiesa di Costozza

Osservatorio La Specola / Cantina Muraro '952

Cantina Mattiello

Cantina Ca Basso

Cantina Muraro Severino

Cantina Ozzi Rino

Cantina Scalchi

Ad ogni cantina sarà possibile fare un assaggio di un vino scelto dal produttore ed abbinato ad "cicchetto" con un prodotto tipico (per produzione o per tradizione) del territorio.

DOMENICA 3 OTTOBRE DALLE ORE 10:00 ALLE 19:00 - Costozza in Vigna 2021

La partenza sarà scaglionata e a gruppi per evitare assembramenti e rispettare le norme anti-Covid.

Ad ogni gruppo sarà assegnato un capogruppo/guida.

- 10:20 Partenza del primo gruppo. A seguire ogni gruppo partirà con frequenza di 20 minuti.

L'ultima partenza prevista è alle 16:00.

I gruppi dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima della partenza concordata per la consegna dei calici e dei ticket.

15€ il costo dell'iscrizione, compresa l'assicurazione, bicchiere in Tritan e 6 assaggi

3€ per i bambini (o comunque per chi non fa gli assaggi di vino)

OBBLIGO DI GREEN PASS

PRENOTAZIONE

ANTONIO 340 5580846

SAMUELA 349 7200096

ILARIO 320 6631340