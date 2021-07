Chi rompe paga? il costo sociale delle multinazionali

Giovedì 29 Luglio ore 19:00 Porto Burci dibattito a cura di Altr?conomia.

Come viene distribuita la ricchezza nel mondo e quali sono gli attori determinanti nell'accentuazione delle diseguaglianze? Quale il ruolo delle società multinazionali e cosa è stato fatto in 20 anni per porre freno alla progressiva deregolazione del sistema economico? Giovedì 29 luglio alle ore 18:30 avremo modo di approfondire questi ed altri temi con l'aiuto della redazione di Altr?conomia.



Altr?conomia è una rivista indipendente che dal 1999 pubblica inchieste, reportage, interviste e approfondimenti in merito al funzionamento dei sistemi economici in Italia e nel mondo.

Ingresso libero riservato ai soci ARCI.

Tesseramento al circolo solo per la consumazione del bar.



I NOSTRI 20 ANNI DAL G8 - UN ALTRO MONDO É POSSIBILE

In occasione del ventennale degli avvenimenti del G8 di Genova, i giorni 12, 16, 22 e 29 luglio Porto Burci ospiterà una serie di eventi culturali e di approfondimento con l'intento di ripercorrere le trasformazioni che dal 2001 ad oggi hanno segnato una parte della storia dei movimenti sociali ed ambientalisti italiani.

