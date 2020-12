Corso Yoga - Benessere Mente&Corpo

Corso Yoga aperto a chi ha già praticato yoga o a chi si approccia per la prima volta. La pratica costante e l'impegno permetteranno al corpo di apprendere nuovi movimenti, di sperimentare forza, equilibrio, precisione, senza forzare ma assecondando e ascoltando i tempi del corpo. Lasciare andare le tensioni accumulate durante la giornata, sperimentare morbidezza nel corpo e leggerezza nella mente, ascoltare il proprio respiro rendendolo più calmo, tranquillo saranno alcuni degli obiettivi di questo nuovo corso in partenza.

Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo, e di portare un tappetino e una copertina.

È necessaria la prenotazione, per garantire una pratica sicura.

Il corso inizierà giovedì e proseguirà fino a giugno.

Dott.ssa Roberta Pagliara - Psicologa e Insegnante Yoga

Presso Centro "QUI e ORA" Via Monte Novegno, 4, Vicenza - Tel. 334 366 3523