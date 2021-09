Corso di scacchi per bambini

Torna l’autunno e con esso la ricerca di qualcosa da fare per riempire le giornate dei più piccoli, perché si sa, lasciarli davanti ad una televisione non è proprio l’ideale. E così si apre il panorama delle attività sportive e ricreative, ma fra tutte ce n’è una che è molto utile per lo sviluppo della memoria e della capacità cognitive: gli scacchi

Ogni sabato dalle 16.00 alle 19.00 Scacchi per i più piccoli a cura del Circolo Scacchistico Vicentino “A. Palladio”

Scacchi per bambini e giovani Under 16, con momenti di formazione ed analisi assistita con Istruttori qualificati per chi voglia iniziare l’attività agonistica.

Locomotiva, via Rismondo, 2 Vicenza

www.locomotivaferrovieri.it, mail locomotivaferrovieri@gmail.com

Quota di Adesione di € 40 per l’Intero periodo

(Quota associativa per i giovani e relativo tesseramento FSI)

Referente: Enrico Danieli tel: 340 8549800 info@vicenzascacchi.it

