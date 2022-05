Corso di incisione Ceramolle alla Stamperia Busato

La vernice molle o ceramolle o maniera a matita, una tecnica di stampa indiretta: la sua principale caratteristica sta nell’utilizzare una matita e non un punteruolo come di consuetudine dell’incisione.

L’effetto quindi finale della stampa sarà di avere un segno molto simile a quello della matita.

I corsi sono pensati per dare la possibilita? di avvicinarsi all’arte grafica per chi non ha mai avuto l’occasione di conoscere questo tipo di arte ma anche a chi vuole approfondire le proprie conoscenze.

Durante ad ogni corso ci sara? il saluto e la testimonianza di un artista esperto della tecnica.

Al termine di ogni corso ogni partecipante avra? nella cartellina le proprie stampe, le matrici e una scheda informativa della tecnica.

PROGRAMMA CORSI

• Sabato 14 maggio 2022

dalle ore 9:00 – 18:00 (pausa dalle 13:00 – 14:00)

• Corso pomeridiano – 3 incontri

Martedì 10

Giovedì 12

Martedì 17

dalle 17:00 – 19:30

• Corso serale – 3 incontri

Martedì 10

Giovedì 12

Martedì 17

dalle 20:30 – 23:00

STAMPERIA D’ARTE BUSATO

Contrà porta Santa Lucia, 38 Vicenza

info@stamperiadartebusato.it

T. 0444 513525