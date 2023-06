Corporeal al Porto Burci

Vulnerabile come la pelle, caldo come il sangue, radicato dalle ossa, complesso e (im)perfetto. Il corpo si genera, distrugge e prende spazio. È sguardo (nostro e dell’altr?), avatar per questo mondo, anatomia dell’anima, guerriero di diritti.

Venerdì 9 e sabato 10 giugno 2023 a Porto Burci incontri, immagini, performance e musica con Rete Studenti Medi Vicenza Collettivo Femminista Scledense, Andromeda M31.



PROGRAMMA COMPLETO



VENERDÌ 9 GIUGNO



18:00 PELLICOLE ANATOMICHE | Mostra di Azzurra Galla e Sara Rampazzo



18:15 INTERS(T)ESSO | Presentazione del corto The Image of God con la regista Bianca Rondolino



19:15 LIBER? DI SCEGLIERE | Wikihow dell’aborto



21:00 SLOW RUSH + djset | Alt Rock



SABATO 10 GIUGNO



18:00 MICA MACHO | Cosa vuol dire fare l’uomo e altri problemi del c@zzo



20:00 IL LINGUAGIGO ANATOMICO DELLA RIBELLIONE | Stefano Essequadro presenta Spytt + ESPOSIZIONE ?



21:30 IO, ANDRÓS? | Performance di e con Andrea Marini



A seguire ELLEMM | Djset electro / techno



INGRESSO LIBERO - Consumazione riservata all? soci? ARCI - è possibile fare la tessera la sera stessa dell'evento.

DETTAGLI al sito www.flusse.it/corporeal/



CORPOREAL è organizzato da FLUSSE con Rete Studenti Vicenza Andromeda M31 - in collaborazione con Delos Vicenza + GAGA + Veronetta129 + Mediorizzonti + Porto Burci + Circolo Cosmos + Arci Servizio Civile Vicenza + Libreria Traverso