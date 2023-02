Concerto lirico nella chiesa di Santa Corona con Arsamanda

L'associazione Arsamanda organizza due concerti in collaborazione con il Comune di Vicenza.

Il concerto lirico "Arie e duetti d'opera" si terrà venerdì 24 febbraio alle 21 nella chiesa di Santa Corona ed è promosso in collaborazione con l'assessorato alla cultura.

Saranno proposte musiche di Donizzetti, Puccini, Rossini, Mozart, Bizet, Gounod.

Il concerto verrà eseguito da Stefania Zanesco al pianoforte, Jacopo Pesiri, tenore, Paola Burato, soprano, Stavros Mantis, baritono, Erica Zulikha Benato, mezzosoprano.

Presenta Maurizia Piva Silovich.

Venerdì 3 marzo alle 21 nella chiesa di San Giuseppe alle Maddalene è in programma il concerto "Joyful voice. Non solo gospel. Un'occasione per pregare insieme per la pace" organizzato da Arsamanda con Noi associazione e con l'Unità pastorale Costabissara Maddalene e con il supporto dell'assessorato alla partecipazione del Comune di Vicenza.

Si esibiranno il coro Arsamanda, con la direzione artistica di Paola Burato. Presenta Maurizia Piva Silovich.

Vocalist: Alessandro Colombo Scarmin, Eleonora Belloro, Claudio Rossi. Band: Davide Brolati, tastiera, Michele Mastrotto, batteria, Pier Brigo, basso, Paolo Cervino, chitarra.

Per entrambi i concerti è previsto l'ingresso libero con offerta responsabile.