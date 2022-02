Concerto di arpa a Palazzo Cordellina

Il mondo sonoro dell’arpa sarà al centro del prossimo appuntamento de “I Sabati Musicali”, la rassegna in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana che ospita a Palazzo Cordellina le performance degli studenti del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, presentando i tanti insegnamenti attivi presso l’Istituto. Sabato 5 febbraio 2022, alle ore 17.00, la Classe di Arpa della prof.ssa Alessia Luise sarà impegnata in un programma volto a mettere in luce gli straordinari effetti coloristici dello strumento, con brani dal barocco al tardo-romanticismo.

L’appuntamento aprirà sulle note dell’Allegro dal Concerto n. 2 in sol maggiore dell’organista e clavicembalista austriaco Georg Christoph Wagenseil (1715-1777), eseguito da Letizia Pellanda, all’arpa, e Riccardo Atanasio, al pianoforte: una composizione risalente al 1765, periodo in cui la scrittura di Wagenseil si stava spostando dal barocco verso soluzioni più leggere, vicine allo stile galante. Interessante che nelle annotazioni di questo concerto per arpa riguardo al basso continuo affidato al clavicembalo vi fosse l’avvertenza “funziona molto bene anche con l’arpa”. Si prosegue con il primo movimento (Andante Allegro) dal Concerto in si bemolle maggiore op. 4 n. 6 di Georg Friedrich Händel (1685-1759) nell’interpretazione dell’arpista Mariagioia Piazza. Il concerto è l’ultimo di un gruppo di sei destinati “per arpicordo oppure organo”: è però dimostrato da un manoscritto che originariamente esso fu concepito per l’arpa. Come gli altri concerti designati col numero d’opera 4 fu composto per rendere piacevole l’attesa durante gli intervalli degli oratori al Covent Garden. Con la trascrizione per violino, arpa e pianoforte, suonati rispettivamente da Sabrina Giacomelli, Piazza e Atanasio, dell’Adagietto dalla Sinfonia n. 5 di Gustav Mahler (1860-1911), brano molto noto anche perché parte della colonna sonora del film di Luchino Visconti “Morte a Venezia”, si entra dunque nel periodo tardo-romantico, rivelando ulteriori sfumature interpretative dell’arpa. Si chiude nel segno del classicismo con l’Andantino del Concerto per flauto e arpa in do maggiore K. 299 di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), affidato a Federico Berdin, flauto, e Isabella Laus, arpa, accompagnati da Atanasio, e il Concerto in la maggiore di Carl Ditters von Dittersdorf (1739-1799), importante compositore dell’epoca classica oggi raramente eseguito, con Bianca Darcey all’arpa e Atanasio al pianoforte.

L’accesso agli spettacoli è con Green Pass rafforzato (Super Green Pass). L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it oppure tramite la piattaforma Eventbrite.