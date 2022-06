Le CapGirl in concerto all'Anguriara al Rocolo

Sabato 2 luglio 2022, dalle ore 20:30 CapGirl in concerto, una serata con un repertorio di canzoni fatte per essere cantate e ballate nella bellissima location dell'Anguriara di Giavenale, un posto per divertirsi in compagnia.

Le CapGirl

Giulia (voce e chitarra) e Ilenia (batteria e cori) hanno incrociato le loro strade artistiche su YouTube nel 2017 proponendo cover, recensioni e video: man mano il progetto musicale si è evoluto, portandole a suonare live e a scrivere le prime canzoni originali.

Cover: Lady Gaga, Dua Lipa, Billie Eilish, Kesha, Britney Spears, The Black Keys, 4 Non Blondes, Nancy Sinatra, Kt Tunstall, Blondie.

Sabato 2 luglio ore 20:30

Anguriara Al Rocolo | Via Giavenale di Sopra, Schio (VI)