Come le onde del mare: concerto in ricordo di Gianmaria Testa

«Un paio d’anni fa, su stimolo di Roberto Sartori, cominciai a pensare a uno spettacolo su Gianmaria Testa, uno dei miei cantautori preferiti, anche se poco conosciuto al grande pubblico. Proprio questa sua scarsa notorietà mi ha fatto sentire il bisogno di prendere in mano le sue canzoni per riproporne alcune, insieme all’amico Roberto Sartori, in modo da raggiungere più persone e rendere omaggio a quello che è stato il cantautore che più di ogni altro ho conosciuto da vicino, avendo condiviso con lui anche una cena e delle chiacchierate informali, oltre ad averlo seguito in numerosi spettacoli.

Non tutte le canzoni sono di Gianmaria Testa, perché sono presenti canzoni di autori che lui citava nei suoi spettacoli, come Paco Ibañez o Fausto Mesolella, oltre ad autori a lui affini per vari motivi. Insomma, un viaggio nella poetica di Testa, con una rete di rimandi ed echi che

accompagnano la sua figura umana e artistica, a 6 anni dalla sua scomparsa.» (Gianmaria Sberze)

Come le onde del mare - In ricordo di Gianmaria Testa con Gianmaria Sberze e Roberto Sartori

Sabato 28 maggio 2022 h. 20,30

Vicenza Time Café – Persone, passioni, espressione

Contrà Mure Porta Nova, 28 – Vicenza - info Fiorella 349 44 72 177