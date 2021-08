Workshop di fotografia con Antonio Faccilongo

Come può la fotografia trattare tematiche sociali, politiche e culturali?

Un viaggio entusiasmante nel mondo della fotografia documentaria, durante il quale verranno forniti gli strumenti fondamentali per la costruzione di un racconto fotografico. Studieremo le diverse fasi di pianificazione del lavoro: l’individuazione di una storia, la ricerca dei contatti, la verifica delle fonti, la scelta consapevole di uno stile iconografico, le attività sul campo. Ci soffermeremo inoltre su come strutturare la giusta sequenza delle immagini per finalizzare il lavoro, comunicare e valorizzare idee, concetti ed emozioni.



Antonio Faccilongo è un fotografo documentarista e filmmaker, docente di fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, ed è rappresentato da Getty Reportage. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione e un master in fotogiornalismo, ha focalizzato la sua attenzione sull’Asia e il Medio Oriente, principalmente Israele e Palestina, occupandosi di questioni sociali, politiche e culturali.

Documentando le conseguenze del conflitto Israelo Palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, ha cercato di svelare e mettere in evidenza le problematiche umanitarie celate dietro uno dei conflitti più coperti mediaticamente del mondo, perché troppo spesso questi luoghi sono mostrati solo come spazio di guerra e conflitto.

I suoi progetti a lungo termine sulle donne e le loro famiglie in Palestina hanno ricevuto diversi riconoscimenti, inclusi World Press Photo story of the year, I° premio nella categoria long-terms projects di World Press Photo, FotoEvidence Book Award con World Press Photo, Getty editorial grant and I° premio World Understanding Award al POYi Pictures of the year International.

Altri riconoscimenti e onorificenze: PhMuseum, Gomma Grant, LuganoPhotoDays, Umbria World Fest, Kuala Lumpur Photo Awards, PDN Photo Annual Awards, Feature Shoot, finalista al Visa D’or e Lucas Dolega e due volte nella rosa dei candidati ad Alexia Foundation.

I suoi progetti a lungo termine sono stati esposti in numerose mostre e festival internazionali, inlusi: World Press Photo Festival, Les Rencontres d’Arles, Zoom Festival, Festival della fotografia etica, Exposure Photography Festival, Buenos Aires Biennial, Visa pour l’image Perpignan e sono stati inglusi nella campagna mondiale #WomenMatter contro la violenza sulle donne a cura di Dysturb.

I suoi lavori sono stati pubblicati su alcune delle più importanti pubblicazioni internazionali, tra le quali National Geographic, Time, Stern, Der Spiegel, Le Monde, Geo, The Guardian, 6Mois, Paris Match, Focus, Sette, L’Espresso, Internazionale.



Visita la pagina portoburci.it/codec e scopri come candidarti entro lunedì 6 settembre.

I workshop sono a numero chiuso e dedicati in via preferenziale ai residenti o domiciliati nella città di Vicenza.

Ogni workshop ha un costo di € 70.



“CODEC. Istruzioni per narrare” è un progetto di ASC Vicenza. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il “Bando Cultura 2021” nell’ambito del progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”.

