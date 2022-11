Cluster (X Factor) in concerto a Rosà

I Cluster sono un gruppo vocale genovese fondato nel 2004 da cinque studenti del Conservatorio Paganini di Genova.

Noto al grande pubblico per la partecipazione nel 2008 alla prima edizione di X Factor, considerato uno dei migliori gruppi vocali del paese, i Cluster hanno creato uno stile unico e inconfondibile che combina elementi di jazz, pop e fusion, il quale ha permesso loro di calcare alcuni tra i più grandi palchi in Italia, USA e Russia.

Liwen Magnatta (contralto, chitarra), Letizia Poltini (soprano, chitarra elettrica), Marco Meriggio (basso, beatboxing), Erik Bosio (baritono, batteria, beatboxing), Nicola Nastos (tenore, beatboxing) si uniscono nel canto cappellaa , raggiungendo progressivamente vette altissime di tecnica vocale. E’ una sbalorditiva estensione di voce melodiosa e di strumentistica, le batterie vocali arrivano all’eccellenza riproducendo sonorità orchestrali dal jazz all’heavy metal (e sembrano pure non fare sforzi in un simil duello a beneficio del pubblico, dove si affrontano giocosamente a colpi di rullante e piatti); le armonie sono costruite su basi ritmiche di bassi e chitarre elettriche strepitosi; suonano sassofoni e trombe, debordano suoni pop rock, avvolgono ballate emozionanti, s’infarciscono di arie da opera che trasportano in un paludato teatro lirico e perfino si rivestono di evocativa polifonia dalle atmosfere medievali.

RASSEGNA MUSICALE ROSÀ - 2022

Presenta:

CLUSTER

Sabato 19 Novembre ore 20:45

INGRESSO:

INTERO: 15,00€

RIDOTTO: 10,00

(under 14 e over 65)

https://ticket.cinebot.it/montegrappa/

