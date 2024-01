Cinema al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza: il programma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il Teatro Comunale di Vicenza inaugura una nuova edizione del "Cinema al Ridotto", a partire da venerdì 19 gennaio 2024. Quest'anno, la rassegna cinematografica si rinnova, proponendo un dialogo unico e originale tra il cinema e le altre arti sceniche. In collaborazione con il Circolo del Cinema di Verona e il Cinema Odeon di Vicenza, il programma include cinque film d'autore, ognuno collegato a spettacoli teatrali, di danza o concerti di musica classica della stagione artistica del Teatro.

"Enemy" di Denis Villeneuve

Data: Venerdì 19 gennaio, ore 20.45

Dettagli: Con Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon e Isabella Rossellini. Collegato allo spettacolo "Darwin’s Smile" in scena il 16 gennaio.

"Noi Tre" di Pupi Avati

Data: Sabato 3 febbraio, ore 20.45

Dettagli: Con Christopher Davidson, Lino Capolicchio, Gianni Cavina. Collegato al concerto "Mozart & Haydn" dell'OTO, il 5 febbraio.

"Scarpette Rosse" di Michael Powell e Emeric Pressburger

Data: Venerdì 1 marzo, ore 20.45

Dettagli: Con Anton Walbrook, Marius Goring, Moira Shearer. Collegato al balletto "Scarpette Rosse" del 29 febbraio.

"La vita è una danza" di Cédric Klapisch

Data: Giovedì 21 marzo, ore 20.45

Dettagli: Con Marion Barbeau, Denis Podalydès, Hofesh Shechter. Collegato allo spettacolo di danza "From England with Love", il 19 marzo.

"Magnifica Presenza" di Ferzan Özpetek

Data: Giovedì 2 maggio, ore 20.45

Dettagli

: Con Elio Germano, Paola Minaccioni, Beppe Fiorello. Collegato all'adattamento teatrale "Magnifica Presenza", in scena il 6 e 7 maggio.

Ogni film sarà introdotto da Luca Mantovani, responsabile artistico del Circolo del Cinema di Verona, che fornirà approfondimenti e contestualizzazioni per arricchire l'esperienza cinematografica degli spettatori.

Biglietti e Informazioni: Prezzo: 7 euro (intero), 5 euro (ridotto per over 65, under 30, abbonati TCVI, convenzionati).

Luogo: Teatro Comunale di Vicenza, Ridotto.