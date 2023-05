Ciliegia in Festa a Mason, domenica stand gastronomico a pranzo e cena

Indirizzo non disponibile

Da Giovedì 1 a Domenica 4 Giugno 2023, si terrà, in località Mason di Colceresa, Ciliegia in Festa 2023. Durante tutta la giornata di domenica stand gastronomico a pranzo e cena in Piazza della Chiesa, mercato di prodotti tipici e artigianali.

Programma

Giovedì 1 Giugno - Ore 20:30: presso la Sala Conferenze di Palazzo Scaroni, conferenza "Cambiamento climatico e risorsa idrica: problematiche e strategie di intervento".

Venerdì 2 Giugno - Ore 20:30: presso la Piazza della Chiesa in località Mason, ILDISCORING 2023 - Rassegna canora libera.

Sabato 3 Giugno - Ore 18:30: presso la Piazza della Chiesa in località Mason, Serata Giovani con consegna delle Costituzioni ai neo diciottenni di Colceresa. A seguire aperitivo e serata con musica.

Venerdì 2 e Sabato 3 Giugno bar e stand gastronomico aperti la sera con panini onti e patate fritte.

Domenica 4 Giugno

Dalle ore 9:00 alle ore 11:00: Partenza per la passeggiata "Silent play" a cura del Comitato Cultura Colceresa.

Ore 10:30: fronte Municipio, Inaugurazione 40^ Mostra Mercato delle Ciliegie

Premiazione concorso pittorico scuole medie;

Premiazione concorso fotografico;

Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso la Piazza della Chiesa, Intrattenimento per i più piccoli "Marlene - Storie a pedali"

Ore 18:30, presso la Piazza della Chiesa, Premiazione rassegna "La ciliegia bella e buona" e Riconoscimenti "Mastro Ceresa" cultura, sport e sociale.

Durante tutta la giornata, stand gastronomico a pranzo e cena in Piazza della Chiesa, mercato di prodotti tipici e artigianali, spazi dedicati alla presentazione delle associazioni di Colceresa, mostra fotografica e artistica "Ciliegie ed Acqua: due beni preziosi".

Con il patrocinio di Comune di Colceresa. Evento in collaborazione con Pro Loco Molvena Aps e molte altre associazioni del territorio