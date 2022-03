Escursione/Ciaspolata al Monte Lisser, ascensione per vie meno conosciute e frequentate, alla scoperta di ambienti naturali profondamente legati all’uomo e storie di passati vicini e lontani. Distese di nevi che come pagine di un libro riportano tutte le scritture di Natura celata che ci accompagneranno alla scoperta di panorami inimmaginabili. Escursione di emozioni e sensazioni che guideranno nella ricerca di tracce animali e di uomini, del presente e del passato; aria pulita e frizzantina, che libera l’anima al vivere.

Ciaspolata - Viaggio “all’estremo Oriente”, Monte e Forte Lisser

Altopiano di Asiago

Domenica 6 Marzo 2022 dalle 9.00 alle 15.00

Panorami su Natura, Storia e Tradizioni

Luoghi dal fascino inaspettato come i Panorami che spaziano quasi all’infinito.

Guide: Guida Ambientale Escursionistica Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013), Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago

Meta: Monte Lisser 1633 m, Forte Lisser, l’estremo Oriente dell'Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni tra mille panorami inaspettati.

Escursione: difficoltà media - percorso ad anello - inferiore ai 10 km - dislivello positivo 380 m circa

Costo escursione guidata: 20€ - ragazzi sotto i 15 anni: 10€

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com

Ora & Luogo di ritrovo: ore 9.00 - Rifugio Valmaron

Strada Valmaron, 2, 36052 Enego VI

Equipaggiamento richiesto: Scarponcino da montagna (no moon boot), ciaspole e bastoncini da trekking (per chi non li ha a noleggio), k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua, thermos con bevanda calda e snack, guanti e berretto, ghettine per neve, PRANZO AL SACCO. Obbligatori mascherina e gel igienizzante personali.

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè.