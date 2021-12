Ciaspolata nella piana di Vezzena con panorami da cartolina

Baciati dal sole, questo trekking tra malghe e pascoli conduce attraverso la piana di Vezzena.

Genti che vivevano nelle stesse montagne, che parlavano la stessa lingua, nel 1915 divennero nemiche… e questo confine che oggi come allora sta solo sulla carta, offre una delle più belle e semplici ciaspolate!

Il percorso è ad anello, non presenta particolari difficoltà tecniche e non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, la lunghezza non supera i 7 km.

Mercoledì 8 Dicembre 2021 dalle 9.30 alle 13.00

Ciaspolata guidata storico-naturalistica con Asiago Guide

META: Alpe Cimbra

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: ore 9.30 Hotel Vezzena - Località Passo Vezzena. Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, @asiagoguide, www.asiagoguide.com

Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni.

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.