Il percorso potrà subire variazioni per presenza di ghiaccio/neve ma la difficoltà e il tema rimarranno invariati.

Passo dopo passo attraversiamo boschi di faggio e abete, che portano i segni dei combattimenti della Grande Guerra per poi giungere nella conca di Val Lastaro, un contesto rurale ricco di pascoli che si aprono verso il cielo.

Lontani dai centri abitati e dalle luci delle città, il buio del cielo dell’Altopiano dei Sette Comuni ci da l’occasione di osservare una miriade di stelle.

La guida vi saprà affascinare con curiosità scientifiche e mitologiche per farvi vivere una Montagna di Emozioni!

Sabato 22 Gennaio 2022 dalle 17.00 alle 20.00

Ciaspolata guidata in notturna con Astrofilo e al termine cena tipica al Rifugio Biancoia

META: Loc Biancoia/Val Lastaro - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Al termine dell’escursione è possibile cenare al Rifugio Biancoia (con Green Pass).

Menù da € 25:

Polentina, fonduta di formaggi e finferli, Affettati misti con i formaggi, sottaceti e mostarda

Zuppa di chiodini e rosmarino 0 Risotto con salsiccia e radicchio

Guancetta di maiale con polenta O Goulash di manzo con polenta

2 contorni compresi

Semifreddo con frutti di bosco O Strudel di mele tiepido

Bevande e caffè comprese

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti, pila frontale.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

COSTO DELLA CENA: presso Rifugio Biancoia 25€ a persona.

Indicare al momento della prenotazione eventuali intolleranze/allergie.

RITROVO: alle 17.00 al parcheggio del Rifugio Biancoia - Via Biancoia, Conco, Vi 36062 https://goo.gl/maps/iDLN4e5EtfQMsFPN6

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

Attenzione non tutte le compagnie telefoniche hanno segnale in loco.

INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), www.asiagoguide.com

Asiago Guide è un servizio professionale di Guide Ambientali Escursionistiche dell’Altopiano dei 7 Comuni.

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.