Antonello Venditti sarà in concerto a Vicenza

Un altro, grande nome della canzone italiana sarà ospite di Vicenza in Festival. Antonello Venditti, l’8 settembre (alle ore 21.00), salirà infatti sul prestigioso palcoscenico di Piazza dei Signori.

In particolare Antonello Venditti tornerà ad esibirsi dal vivo con “UNPLUGGED SPECIAL 2021”. Il cantautore che nella sua incredibile carriera ha emozionato intere generazioni mettendo in musica i suoi sentimenti e l’amore, tematiche sociali e culturali, In questi speciali concerti ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni, rivivendo il suo straordinario repertorio.

Il festival, ormai uno degli appuntamenti musicali più attesi di fine estate, dopo l’annuncio della partecipazione del cantautore Francesco De Gregori (10 settembre, ore 21.00, con una tappa del tour “DE GREGORI & BAND LIVE – GREATEST HITS) si tinge delle note dei più celebri interpreti della musica nazionale.

I biglietti del concerto di Francesco De Gregori sono già disponibili in prevendita nel circuito Ticketone.

A breve saranno aperte anche le prevendite del concerto di Antonello Venditti.

Biglietti:

Antonello Venditti – 8 settembre (ore 21)

Poltronissima Gold € 65+diritto di prevendita

Poltronissima € 55 +diritto di prevendita

Poltrona € 40+diritto di prevendita

Francesco De Gregori – 10 settembre (ore 21)

Poltronissima Gold € 65+diritto di prevendita

Poltronissima € 55 +diritto di prevendita

Poltrona € 40+diritto di prevendita

Tutte le informazioni su: https://www.vicenzainfestival. it/

Concerti organizzati da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza.