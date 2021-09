Cesare Basile, Omar Pedrini, Cristina Donà in concerto a Villa Angaran

"Live in the Park" in Villa Angaran San Giuseppe a Bassano ha importanti ospiti come Cesare Basile, Omar Pedrini e Cristina Donà!

I concerti saranno garantiti anche in caso di maltempo! (consultare il sito www.uglydogs.it).

Qui i dettagli dei singoli eventi con le modalità di partecipazione:

Sabato 11 settembre alle 21 Cesare Basile & Caminanti in concerto

Dopo il tour della scorsa estate legato alla presentazione live del nuovo album “Cummedia”, il cantautore siciliano Cesare Basile torna in concerto, accompagnato dai fedelissimi Caminanti, collettivo aperto di musicisti che ormai da anni è al seguito di Basile.

Domenica 12 settembre alle 17 Omar Pedrini, Lo Zio Rock in parole e canzoni / Opening act dune

Omar Pedrini, fondatore e leader dei Timoria e protagonista di una carriera solista di assoluto livello, torna a incontrare i propri fan in un evento tra parole e musica in cui lo Zio Rock parlerà della sua carriera dai Timoria a oggi, raccontando aneddoti e ricordando incontri pregni di significato. Durante gli ultimi due mesi infatti la sua presenza sul palco era in dubbio perché reduce da un importante problema di salute, ma dopo l'operazione ha ripreso a vivere, a lottare e fare musica.

Il tutto naturalmente accompagnato dall’esecuzione di canzoni del suo repertorio.

Sabato 18 settembre alle 21 Cristina Donà. Incontro e Racconto, tra parole e musica

Dopo una fortunatissima campagna crowdfunding che ha visto la partecipazione calorosa di più di mille sostenitori, Cristina Donà, muovendo da questa straordinaria esperienza, ne racconta il frutto: il suo nuovo album “deSidera”.

In tale occasione eseguirà dal vivo alcuni brani del nuovo disco e del suo repertorio, assieme al produttore e co-autore dell’album Saverio Lanza.

Dove: Villa Angaran San Giuseppe — Via Ca’ Morosini 41, Bassano Del Grappa (VI)

Biglietti disponibili: https://bit.ly/3vBw2Gf