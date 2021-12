Una rilettura di Cenerentola al Teatro San Marco

Se si pensa che questo spettacolo sia la copia della storia di Cenerentola, ci si sbaglia! Ebbene sì, "Cenerentola" è un adattamento dell'opera originale con un tocco di modernità perchè Cenerentola non arriverà al Castello con la carrozza e non perderà la scarpetta, ma...Questo spettacolo è dinamico e divertente, non solo per piccini! I bambini e i ragazzi avranno la possibilità di esser catapultati all'interno della favola grazie ai numerosi interventi degli attori nei confronti del pubblico. Ci si potrà sentire protagonisti e partecipi di una delle storie più belle e importanti che ha affascinato e commosso sia grandi che piccini.

DOMENICA 19/12/2021 ALLE ORE 16:30 CENERENTOLA

Teatro San Marco Vicenza

Info e prenotazione telefonica da lunedì a Venerdì 0444 922749

Mattina: dalle ore 10 alle ore 12

Pomeriggio: dalle 15 alle 18