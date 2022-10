Cena con Delitto al Ristorante Enrico VIII

Ristorante Enrico VIII, propone la famosissima Cena con Delitto, una serata indimenticabile in cui durante la cena prenderai parte alla scena del crimine e sarai portato a risolvere il misterioso giallo. Sei pronto a farti stupire dalla trama avvincente e a scoprire il movente e l'assassino?

Una serata per entrare nell'atmosfera di Halloween, di svago totale, sarai coinvolto in uno strabiliante spettacolo, messo in scena durante la cena dagli attori.

VENERDI' 28 OTTOBRE 2022

Dlle ore 20:30 in poi

Ristorante Enrico VIII presenta: Cena Con Delitto.

MENU' della serata:

-Polenta gratinata con formaggio e funghi

-Speck dolce di Asiago

-Risotto mantecato con zucca gialla e rosmarino

-Rigatoni di pasta fresca con ragù di anitra

-Faraona disossata ripiena aromatizzata

al melograno del nostro podere

-Petto di vitello ripieno

-Contorni di stagione

-Meringata con gocce di cioccolato fondente

Caffè con distillati

Acqua oligominerale gasata e naturale

Cabernet e Pinot Bianco dei Colli Berici I.G.T. Cantine Soldà”



Prezzo:

Adulto:40 €

Bambino dai 4 ai 12 anni: 20€

Prezzi & Formule:

Cena + Spettacolo: 40 € a persona tutto compreso.

Per info e prenotazioni:

328.30.98.639 (Urbi et Otium) disponibile anche su whatsapp

prenotazioni online al seguente link: https://bit.ly/3MehJj0



Per info e prenotazioni:

cel. 328.30.98.639 (Urbi et Otium) disponibile anche su whatsapp

Riserva subito i tuoi posti prenotando online al seguente link: https://bit.ly/3MehJj0

Indirizzo:

Ristorante Enrico VIII Via Spianzana 20, Arcugnano (VI)