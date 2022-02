Al castello di Thiene "tempo di primavera”, mostra-mercato

Torna al Castello di Thiene l'appuntamento con "Tempo di Primavera". Nel weekend del 2 e 3 aprile 2022 la mostra-mercato della dimora vicentina, alla sua nona edizione, presenterà un'interessante novità aprendosi all'arte contemporanea. Una collaborazione con Arte Laguna Prize porterà nelle sale del Castello l'esposizione di un'originale installazione firmata dall'artista franco-congolese Frederique Nolete de Brauwere: Wortlos Im Netz Des Zeitlosen. Nella chiesetta del Castello invece, su selezione della curatrice Giovanna Poggi Marchesi, sarà collocata un opera “tessile" dell'artista Maria Anastasia Colombo: O Crux, Ave, Spes Unica. Oltre 70 gli artigiani presenti con una selezione speciale, ospitata all'interno delle Scuderie del Castello, legata agli antichi mestieri che saranno praticati in loco.



Tempo di Primavera. 2 e 3 aprile 2022

Castello di Thiene a Thiene (Vicenza)

Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 19



Ingresso a pagamento:

- 8 euro biglietto intero

- 0,50 euro biglietto di cortesia (bambini 6-11 anni, residenti con carta '60)

- gratis bambini fino a 6 anni non compiuti



Non è necessaria la prenotazione.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid.

L’ingresso ai cani è ammesso nelle sale del Castello SOLO nel trasportino.

La mostra si svolgerà anche in caso di maltempo.



Gallery

Informazioni: www.castellodithiene.com